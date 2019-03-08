勤美集團金豬年推案上看200億　草悟道勤美之森4月底推出

▲璞真建設總經理汪家玗。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

勤美集團（1532）旗下璞真建設今（8）日宣布建案「碧湖畔」已銷售6成消息，同時也宣布今年總推案量上看200億元。璞真建設總經理汪家玗表示，近年集團不僅蓋屋，也勤做公益，以此次台中草悟道百億投資案為例，也將結合培訓年輕藝術家、全齡住宅等規劃。

璞真建設資深經理陳文賓表示，2019年預計推出台中「勤美之森」、北市信義區永吉路案、以及餘戶4成的「碧湖畔」；統計三案總銷上看200億元，其中又以百億元投資案台中的「勤美之森」最受矚目。

對於近年房市不景氣，陳文賓說，其實確實有客戶反應房價問題，但經過溝通在房屋落成後，客戶也很滿意豪宅規劃與品質，所以對於璞真建設而言，好的規劃與品質，也能維持一定銷售。

勤美集團旗下除了璞真建設，還有酒店、坐月子中心、健身房等事業經營，而日前該集團創辦人何明憲表示，台中草悟道的投資案，將打造酒店、頂級豪宅以及商場，顯見其經營策略多角化。

何明憲日前公開表示，「勤美之森」第一期的洲際酒店、勤美之森豪宅案及商場、藝術館，都將在2022年、勤美50週年慶時同步完工或啟用營運，將作為勤美集團獻給台中人的生日禮物。

勤美集團預計投入上看百億元的「勤美之森」，將在草悟道規劃國內最頂級的勤美洲際酒店，以及頂級豪宅與購物商場，為中台灣打造全新複合宜居生活空間。

第一期將推出二棟地上33層、地下四層的住宅大樓，汪家玗表示，該案預計今年4月底或5月初開案；這項造鎮計畫，將結合洲際酒店、特色商業空間、開放藝術街區及自然綠意景觀；住宅部分，以全齡化適居為主軸，打造0～100歲都適合居住的住宅，創造有如日本六本木的生活商圈。