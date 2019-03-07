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風水不好？億元豪宅明日博標售　17戶全部再流標

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▲▼明日博。（圖／擷取自google map）

▲市民大道上豪宅明日博，國產署第二次標售17戶全數流標。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

台北市市民大道豪宅「明日博」今（7）日進行第2次公開標售，根據國產署公告，此次標售數量共17戶、每坪單價約119～137 萬。業者表示，標售現場關注民眾雖然不少，但有住戶、也有準買家來觀察市況的，根據該區行情，此次標售底價高於市價，流標並不意外。

明日博位於市民大道、建國北路口，共有A、B、C三棟，其中A棟辦公室同時面臨建國北路高架橋以及市民大道高架道路，B、C北側，也有面市民大道高架橋的情況。

曾有風水學家指出，因緊鄰高架橋，是風水學中的「攔腰煞」，科學解釋就是有噪音、空汙的問題。大家房屋企劃研究室主任郎美囝表示，事實上大部分的買方對於房屋鄰近高架橋所在意的點，未必是風水。

他說，景觀、噪音及空氣品質，才是真正影響價格的原因；不過也有例外，她舉例，知名豪宅宏盛帝寶也有鄰高架的狀況，因此許多民眾對於風水上的考量未必在意，若真的會介意風水上的問題，一般來說完全不會考慮這樣的房子。

根據實價登錄，統計107全年，台北市大安區共有 52 筆億元豪宅交易，奪回豪宅交易第一名。但今日國產署標售的17戶「明日博」卻全數流標收場。

此次標售17 戶樓層分別為 8、9、10、11、18 樓，住商不動產企研室經理徐佳馨分析，過去雖有130萬成交紀錄，但畢竟已是過去的事情；根據實價登錄，明日博最新的兩筆交易在107年12月，成交樓層為9樓、拆算單價約97萬元。

徐佳馨說，標售現場有許多看熱鬧的民眾，除了住戶關心房價以外，也有不少準買家觀察市況，可見對於該案有興趣的買家仍存在，不過此次標售價格落在119萬起，樓層還比9樓更低、在8樓，不降價將很難售出，所以此次流標業界才都會覺得不意外。

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