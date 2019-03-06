巢運籲實價登錄2.0預售屋修法　內政部：尊重立院審議結果

▲民間團體針對預售、門牌揭露等實價登錄制度提出抗議，內政部表示將納入意見。（示意圖／記者葉佳華攝）

記者陳韋帆／台北報導

巢運團體今（6）日舉辦記者會，認為「實價登錄2.0」應針對「門牌揭露」、「預售屋」買賣申報申報進行修法，並現場質疑「有這麼難嗎？」。內政部針對此事回應，表示對於相關建議將納入後續參與法案審議之通盤考量。

巢運指出，總統蔡英文於2016年競選時的「安居三策」便提出「房屋市場資訊透明，以實價課稅，讓房價合理化」的政見規劃。而落實此一政見規劃的「實價登錄2.0」（地政三法修法）已於去（2018）年五月送入立法院審議；但近 日修法內容由於房產界反彈，內政部傾向先將核心內容撤下。

內政部表示，不動產成交案件實際資訊申報登錄制度自從101年8月1日施行後，已成為不動產市場交易資訊最重要的來源，是市場透明健全最關鍵的基礎。為精進制度，提供更為即時、透明、正確的交易資訊，內政部陸續辦理相關法律修法作業。

針對巢運等公民團體建議，包括此次修法重點如揭露完整門牌、預售屋申報範圍擴大及時機提前等，內政部認為，尚有對於實務作業上之疑慮與擔憂，為期修法作業更加周全，內政部將持續蒐集各界意見，以提供立法院於審議法案時參考，並當尊重立法院審議結果。