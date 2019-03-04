租金64折起實品屋搶先看　國光捷運社宅241戶年底完工

▲三峽國光社會住宅實品屋已完成。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

位於捷運三鶯線三峽站旁的新北市「三峽國光段青年社會住宅」，今（4）日的上樑典禮，目前建築結構體施作即將完成，預計今年（108）底完工，完工後將提供241戶社宅單元、其中1房型124戶、二房型77戶、三房型40戶。新北市城鄉發展局表示，租金已當地行情8折計算，弱勢戶部分則有64折，另外，完工後有270坪的綠地及開放空間，目前實品屋已經搶先完成首次曝光。

▲新北市長侯友宜今日到場主持上梁典禮。（圖／記者陳韋帆攝）

新北市長侯友宜表示，新北市的住宅政策是以多元興辦的方式結合多方資源推動，除了每年都有1.9萬戶的租金補貼以外，今年（108）新北市境內完工的社會住宅，將可累積達到7,000戶以上，到民國112年將會完成1萬戶。

半成品屋裡展示了輕隔間牆的內部構造、浴廁防水工法以及管路配置情形，讓大家瞭解國光社宅優良施工品質；在提供給住戶室內佈置參考建議的無障礙房型實品屋內，展示了廚櫃的昇降置物架與衣櫃的下拉式衣桿，對於身障者來說都是非常貼心的設計；此次工程承攬廠商為潤泰集團旗下潤弘精密（2597）工程，侯友宜對於該施工品質、細節，以及設計表示相當滿意。

▲房間實體。（圖／記者陳韋帆攝）

全案預計於今年（108）底完工，將釋出一房型（8～10坪）124戶、二房型（16～18坪）77戶、三房型（22～24坪）40戶，共計241戶的社宅，租金的部分將在招租前調查鄰近地區租金市價行情以8折計算，弱勢戶的部分更是以64折計算，

城鄉局黃一平局長表示，三峽國光段青年社會住宅交通便捷、居住機能完善，確切租金金額將在公開招租時正式公開，詳細訊息可請密切注意新北市青年社會住宅網站（https://social-housing.planning.ntpc.gov.tw/）。