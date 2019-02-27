顏炳立：把消費者當笨蛋　韓流只是煙火、認賠2成才能談！

▲顏炳立認為今年賣家應趁市場有餘溫快點出清，買家則降價未達2成不用談。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

商仲大老戴德梁行顏炳立董事總經理顏炳立發表3月市場觀點，顏炳立說，房市已盤整進入第4年，今年是第一階段落底。他說，韓流只是煙火，蛋黃區仍要下修2成、蛋白區則是3成，並奉勸賣家接受事實，趁市場還有餘溫賣出，不要讓換錢機會流失。

回憶2016年預言房市將緩跌4年、盤整4年，顏炳立說，2019年邁入第4年，該要落底盤整了，2016年喊出蛋黃區要下修兩成、蛋白區下修三成，才是第一階段的落底。

沒有人可以主宰市場，是政策決定了市場、掌握了市場，他說，現在預測已經實現了，2019年最後提醒的一句是「認虧保命年」。現在蛋黃區成交價比同期約下修兩成；蛋白區比當初預測的3成更悲慘，下修3～4成，反映出這是一個剛性自用的市場，目前市場沒有投資的氛圍與條件。

顏炳立解釋，2019「認虧保命年」談的是，大量買進、來不及退場，在買氣淡了仍不願認虧賣出，原本5％的賠率，等了幾年，現在要認賠20％才有買家青睞，4年已告訴我們，市場沒有任性的本錢！接受事實，不要讓可以換錢的機會流失。

樂觀來看2016年的量是低的量，24.5萬棟，2017年26.6萬棟2018年27.8萬棟，量是價的先行指標，沒有量市場只有剛性自用的盤，不會有追加的盤。然 而開春後，中南部的土地及預售市場，呈現大量的買進，不知是看好市場還是看好韓流現象，還是把消費者當成笨蛋，大量推案大量買進，房價並沒有創新高。

對於「韓流效應」顏炳立認為，只是煙火、不是柴火，口袋深的大量搶進台中沙鹿、烏日、清水，高雄的大社、 仁武、岡山、楠梓，清一色皆是1～2房的產品，全是剛性需求，單價、總價、產品、量，皆是中產階級以下可接受的，在供需情況下，等了3、4年的消費者進入市場，造就了一些量。

市場在媒體及建商的鋪設假議題下，只為了存活，完全處於逆勢操作，把任性的堅持維持在預售市場上，地方性的小利多，可以報導成全台利多大出貨，普遍存在個案表現。

豪宅市場因為回流台商、肥咖條款，讓黯淡的市場有一絲火花，這 是任性的有錢台商（資金）想進貨，對賣方而言應抓住市場即將退去的餘溫，業界沒有悲觀的權利，只有一個字「衝」！他認為，業界的狀態就是「水潑石頭無採工」、「斤斤計較只為錢」。

回顧2018年如預測，顏炳立說，沒有過28萬戶，市場仍是緩跌的盤，呈現溫水煮青蛙，量雖有增溫，較擔心的是若拿掉5、6萬戶繼承的量，真正的交易量約在20多萬戶， 唯各類產品存在的皆是剛性自用的盤，屬於消費性的飯店、店面、小套房，災情 慘重，買氣低落，工業土地、辦公室的熱潮無法撐起市場的半邊天。

顏炳立提到，今年很多民眾問我房市落底、可以開始買房？他認為，自用、剛性可以開始看房了，只要是蛋黃蛋白區價格分清楚，不對的市場、不對的時機、不對的產品、不對的價格，買到了就要被打回原形。

所以未來的市場，蛋黃是蛋黃、蛋白是蛋白，不要混亂這樣市場才會回歸健康正常，分清楚甚麼地點甚麼價格。對 自用型的來說，在價格下修了 3、4 年後，有落底的態勢，所以剛性自用的可以出來看房子了、投資的仍要戒急用忍，因為現在市場沒有投資的機會，沒有投資的本錢，房價、量仍在緩步下跌。

他奉勸房屋投資者，「留得青山在，不怕沒柴燒」，這是對於過去持有多戶房子投資者的建言，整個市場需求有限，購買力減緩，將使付租能力下滑，收益、租金也下滑，造成空屋率上升，出現拋貨壓力，迫使資產價值出現調整。最近信義計畫區的豪宅指標，從過去的300萬下修到200出頭萬，預售時還有朦朧美，完工後赤裸裸要站上200出頭萬則賣得辛苦。

顏炳立舉例，1月中信義計畫區新完工的豪宅，成交198萬，等於宣告越過200萬已是高價了，2、3年前敦化南路預售屋開價214萬，等於宣告敦化南路仁愛路現貨站不了200萬了！

這都是價格破壞，然而與中產階級的需求並無相關，全台剛性產品熱銷，但豪宅市場只能看到零零落落的成交、沒有追價，這預告了未來4年即將陷入盤整，用有限的需求來去化大量的供給，今年建商大量推案將造成另一波逆勢操作搶錢的戲碼，冰冷的市場仍要殺雞取卵，搶到的就是贏家！