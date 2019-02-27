ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

顏炳立：把消費者當笨蛋　韓流只是煙火、認賠2成才能談！

ETtoday新聞雲

▲▼戴德梁行顏炳立。（圖／記者陳韋帆攝）

▲顏炳立認為今年賣家應趁市場有餘溫快點出清，買家則降價未達2成不用談。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

商仲大老戴德梁行顏炳立董事總經理顏炳立發表3月市場觀點，顏炳立說，房市已盤整進入第4年，今年是第一階段落底。他說，韓流只是煙火，蛋黃區仍要下修2成、蛋白區則是3成，並奉勸賣家接受事實，趁市場還有餘溫賣出，不要讓換錢機會流失。

回憶2016年預言房市將緩跌4年、盤整4年，顏炳立說，2019年邁入第4年，該要落底盤整了，2016年喊出蛋黃區要下修兩成、蛋白區下修三成，才是第一階段的落底。

沒有人可以主宰市場，是政策決定了市場、掌握了市場，他說，現在預測已經實現了，2019年最後提醒的一句是「認虧保命年」。現在蛋黃區成交價比同期約下修兩成；蛋白區比當初預測的3成更悲慘，下修3～4成，反映出這是一個剛性自用的市場，目前市場沒有投資的氛圍與條件。

顏炳立解釋，2019「認虧保命年」談的是，大量買進、來不及退場，在買氣淡了仍不願認虧賣出，原本5％的賠率，等了幾年，現在要認賠20％才有買家青睞，4年已告訴我們，市場沒有任性的本錢！接受事實，不要讓可以換錢的機會流失。

樂觀來看2016年的量是低的量，24.5萬棟，2017年26.6萬棟2018年27.8萬棟，量是價的先行指標，沒有量市場只有剛性自用的盤，不會有追加的盤。然 而開春後，中南部的土地及預售市場，呈現大量的買進，不知是看好市場還是看好韓流現象，還是把消費者當成笨蛋，大量推案大量買進，房價並沒有創新高。

對於「韓流效應」顏炳立認為，只是煙火、不是柴火，口袋深的大量搶進台中沙鹿、烏日、清水，高雄的大社、 仁武、岡山、楠梓，清一色皆是1～2房的產品，全是剛性需求，單價、總價、產品、量，皆是中產階級以下可接受的，在供需情況下，等了3、4年的消費者進入市場，造就了一些量。

市場在媒體及建商的鋪設假議題下，只為了存活，完全處於逆勢操作，把任性的堅持維持在預售市場上，地方性的小利多，可以報導成全台利多大出貨，普遍存在個案表現。

豪宅市場因為回流台商、肥咖條款，讓黯淡的市場有一絲火花，這 是任性的有錢台商（資金）想進貨，對賣方而言應抓住市場即將退去的餘溫，業界沒有悲觀的權利，只有一個字「衝」！他認為，業界的狀態就是「水潑石頭無採工」、「斤斤計較只為錢」。

回顧2018年如預測，顏炳立說，沒有過28萬戶，市場仍是緩跌的盤，呈現溫水煮青蛙，量雖有增溫，較擔心的是若拿掉5、6萬戶繼承的量，真正的交易量約在20多萬戶， 唯各類產品存在的皆是剛性自用的盤，屬於消費性的飯店、店面、小套房，災情 慘重，買氣低落，工業土地、辦公室的熱潮無法撐起市場的半邊天。

顏炳立提到，今年很多民眾問我房市落底、可以開始買房？他認為，自用、剛性可以開始看房了，只要是蛋黃蛋白區價格分清楚，不對的市場、不對的時機、不對的產品、不對的價格，買到了就要被打回原形。

所以未來的市場，蛋黃是蛋黃、蛋白是蛋白，不要混亂這樣市場才會回歸健康正常，分清楚甚麼地點甚麼價格。對 自用型的來說，在價格下修了 3、4 年後，有落底的態勢，所以剛性自用的可以出來看房子了、投資的仍要戒急用忍，因為現在市場沒有投資的機會，沒有投資的本錢，房價、量仍在緩步下跌。

他奉勸房屋投資者，「留得青山在，不怕沒柴燒」，這是對於過去持有多戶房子投資者的建言，整個市場需求有限，購買力減緩，將使付租能力下滑，收益、租金也下滑，造成空屋率上升，出現拋貨壓力，迫使資產價值出現調整。最近信義計畫區的豪宅指標，從過去的300萬下修到200出頭萬，預售時還有朦朧美，完工後赤裸裸要站上200出頭萬則賣得辛苦。

顏炳立舉例，1月中信義計畫區新完工的豪宅，成交198萬，等於宣告越過200萬已是高價了，2、3年前敦化南路預售屋開價214萬，等於宣告敦化南路仁愛路現貨站不了200萬了！

這都是價格破壞，然而與中產階級的需求並無相關，全台剛性產品熱銷，但豪宅市場只能看到零零落落的成交、沒有追價，這預告了未來4年即將陷入盤整，用有限的需求來去化大量的供給，今年建商大量推案將造成另一波逆勢操作搶錢的戲碼，冰冷的市場仍要殺雞取卵，搶到的就是贏家！

關鍵字：戴德梁行顏炳立買房自住房市豪宅韓國瑜韓流剛性需求小宅建商

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3923

大陸建設金豬年推案250億元　張良吉：望韓流延燒全台！

欣陸投控（3703）子公司大陸建設今（26）日舉辦春酒，大陸建設董事長張良吉開頭就說「希望韓流延燒到全國各地」。大陸建設2018總銷為53億元，較2017年成長25 ％；主要營業收入來自「寶格」及「麗..

15小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3905

大同標售土城案股東遭拒門外　和碩70.78億元得標

大同（2371）子公司尚志資產今（26）日公開標售土城區6,080坪土地，雖然1月10日大同公司受市場派股東指控「每周一賣」干擾，今日仍疑似有股東到場關切，但因拍賣會場為「私人租借」場所，所以被拒於門..

19小時前

//cdn2.ettoday.net/images/2763

內政部「造人計畫」拚生育　住宅補貼7.2萬戶創新高

根據內政部統計，去（107）年住宅補貼戶數高達7萬2千戶，創下歷史新高。內政部表示，此次創新高原因為增加「新婚、懷孕」做為加分項目；此外過去都需要紙本申請的制度，今（108）年度將於6月將開放網路申請..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3805

補強最高220萬補助　逾30年、6樓以上老屋免費快篩

全台平均屋齡已進入超高齡時代，內政部不動產資訊平台統計，2018年第3季全國房屋稅籍住宅類數量約863萬戶，其中屋齡超過30年的老舊住宅數量已突破4百萬大關，占比即將超過50％，老屋健康檢查迫在眉睫。..

23小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3920

跟著總裁吃麵包　隱身於大直的貝可麗烘焙工坊

興富發集團（2542）2018年全年營收上達442.05億元，創下該公司最高紀錄，今年興富發集團總裁鄭欽天也發豪語表示，「未來十年，要再賺1,000億元」，「品牌經營」方面，要啟動多元發展計劃，其中餐..

2月25日 19:02

//cdn2.ettoday.net/images/3920

新北漢子一黏就搞定的「火災警報器」　老公寓、華廈簡單裝

許多老公寓未加裝住宅警報器，也導致許多火災發生時無法及時預警，新北市消防局近年大力推廣的「火災警報器」只要一黏就完成，新北市長侯友宜也特地為獨居長者示範安裝。侯友宜表示，新北市107年推廣補助安裝「火..

2月25日 17:13

//cdn2.ettoday.net/images/3827

你住在潛勢區嗎？　新北市14區開放「土壤液化」查詢

「土壤液化區」又稱作「潛勢區」，若房屋老舊、建造時又未將地基深及岩盤，就會很容易造成倒塌等危險。新北市政府目前開放了14個轄區供民眾查詢，大家可以快點確認自己是否住在潛勢區中，若屋齡偏高且年久失修，就..

2月25日 16:46

//cdn2.ettoday.net/images/3895

住宅價格上漲0.38％　10月北市交易量減1成

根據最新實價登錄資料，台北市107年11月房屋交易件數下滑了1成，但總金額卻上漲4.18％。北市地政局分析，會出現這樣的反差，主因來自於公寓價格上漲，所以雖然交易量下滑，交易總金額仍上升。

2月25日 16:23

//cdn2.ettoday.net/images/3919

逢總統大選建商押寶329檔期　景氣看法持平增至8成

台經院今（25）日舉辦最新一期「景氣動向調查報告」，其中1月份營造業部分較上前一月下滑1.13點、房地產部份「六都買賣移轉件數」成長10.1％。台經院產業顧問暨研究員劉佩真表示，此次營造業雖下滑，但因..

2月25日 15:21

//cdn2.ettoday.net/images/3919

40.6萬待售房屋ing創三年新高　中古屋2年大增2.6萬間

近日許多業者表態房市逐漸復甦，打破過去多空氛圍下的沉默，在買氣回升下，房屋網路平台業者卻統計出賣壓更高的情況。根據「屋比」房屋比價平台統計最新資料，全台目前共有40.6萬房屋在網路銷售中，創下三年新高..

2月25日 14:17

相關新聞

體驗韓市長住宿　蓮潭會館3月推好康

「兩階段初選」等同換柱？朱立倫：錯誤絕不再犯

朱立倫提核四　被嗆：對得起新北人？

林口豪宅屋主持5年　慘賠817萬出場

吳子嘉罵韓國瑜「草包」被告沒人幫

讀者迴響

熱門新聞

林口豪宅屋主持5年　慘賠817..

逢甲夜市麥當勞「黃金三角窗」　..

林東芳新家月租30萬　日賣50..

基隆廟口爆倒店潮 房仲分析:..

新北市14轄區　開放土壤液化查..

台資真的回來了　台商買豪宅土地

ETtoday直擊　 巴洛克式..

救蕭條商圈！　專家：想法蠢到嚇..

北市豪宅後市看衰　最美董娘、天..

高雄36年老大樓 一坪要價52..

最新新聞更多

台灣人財產保險滲透度　低於1%

蛋黃區豪宅有建案擠下帝寶

產業進駐「A7新市鎮」首購族動..

香港448人夜宿「24小時速食..

南市「運河星鑽區段徵收區」3月..

邱復生：蘇花改通車花蓮就翻轉了..

空拍帶動農地買賣　影像更真實

移居桃園熱　建商7大建案皆完銷

2019大發！暖爸人生最正確的..

台女1500萬買澳洲房！180..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366