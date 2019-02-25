你住在潛勢區嗎？　新北市14區開放「土壤液化」查詢

▲新北市開放14個轄區查詢土壤液化區。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

「土壤液化區」又稱作「潛勢區」，若房屋老舊、建造時又未將地基深及岩盤，就會很容易造成倒塌等危險。新北市政府目前開放了14個轄區供民眾查詢，大家可以快點確認自己是否住在潛勢區中，若屋齡偏高且年久失修，就可以快點考量是否趁「限時容積獎勵」還未到期前，申請「危老重建」。

新北市工務局表示，為瞭解轄區土壤地質樣態，保障民眾居住安全，新北市政府以2年時間完成14個轄區，面積廣達613平方公里，精度達1／2,500的中級土壤液化潛勢圖資，並於即日起開放民眾上網查詢。

工務局說明，新北市依據中高潛勢區、人口密集區、平原區等特性，分別選定第1期板橋、新莊、三重、蘆洲、泰山、五股，以及第2期中和、永和、土城、鶯歌、三峽、樹林、新店、汐止。

統整共14個轄區進行土壤液化潛勢區實地鑽探取樣製圖，並分別在106年和107年完成圖資整合，調查面積約為613平方公里，雖佔新北市面積比例僅30％，但區域內居住人口將近350萬人，佔新北市總人口數比例達87％。

▲只要點進網站定位，就可以知道自己是否住在潛勢區。（圖／翻攝自市府網站）

工務局提到，即日起，民眾不但能透過電腦、手機快速查詢住家的土壤液化潛勢資訊以及防治對策，相關網站「新北市土壤液化簡易查詢系統」。

「建築安全履歷協會」理事長戴雲發指出，大台北盆地中有26.1％在中、高潛勢區中，加上老屋比例偏高的情況，「加速推動危老、都更」已是當務之急。

戴雲發提醒，土壤液化嚴重區、海砂屋、順向坡及結構已明顯不夠安全，或平面配置過於不佳等五大類危險建築，建議政府以快篩方式，找出並協助住戶進行補強或都更重建。

另外，各地方政府推行的都更補助及獎勵制度，若僅在最後查驗階段「書面審查」是不夠的。戴雲發指出，監造單位若沒有真正落實查驗，或沒有將安全品質透明化呈現，日後仍很容易發生類似「維冠大樓」倒塌事件，不肖建築團隊偷修改設計圖，甚至偷工減料的情形將再度上演。