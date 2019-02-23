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小叮噹走進家中當管家　內政部AI智慧宅免費體驗

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▲▼中興保全中保無限家業配。（圖／記者周宸亘攝）

▲機器人走進家中不再是夢想。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳韋帆／台北報導

過去卡通裡的智慧型機器人不再是夢想，雖然不如卡通的機器人擁有各種道具可以使用，但只要透過聲控，智慧機器人就可依指令幫您開啟或關閉燈光、空調、居家監控等智慧化系統設備，等於家中有一位專屬管家，相當實用又新奇。內政部在台北市、台中市、高雄市分別設立三處「智慧化居住空間展示中心」，打造AI智慧宅，還有機器人管家服務提供民眾免費體驗。

▲▼內政部在台北、台中、高雄分別設立三個智慧宅展示中心供人免費參觀（圖／記者陳韋帆攝）

▲台北、台中、高雄分別設有三個展示中心可供參觀。（圖／內政部提供）

內政部分別在北市文山區「內政部建築研究所材料實驗中心」、台中「文化創意產業園區」、高雄市政府「四維行政中心」，三個地點設置了智慧住宅免費體驗中心，除了可以體驗聲控機器人管家外，也兼具防災、高齡照護、監控等功能。

內政部表示，資通訊科技（ICT）賦予建築生命力，透過網路、監測設備及系統整合等技術，使智慧化建築物具備自動感知、分析及回應等功能，讓生活更便利。為讓民眾能感受國內創新智慧產品的優質功能，內政部與產官學界合作，在北、中及南都有建置智慧住宅展示中心（區）以及易構住宅實驗屋，展示適合在地居住使用、技術穩定且價格平實之智慧住宅設備系統。

台北以及中、南部展示中心分別在98年、102年陸續開幕，累計至今已有27萬人次參訪，內部共有165家設備廠商，335項產品參與展示。

內政部表示，為因應智慧科技與服務日新月異發展、維持展覽的新鮮度，智慧化居住空間去年度已整合既有應用建築之設備及感測裝置，建立模組化智慧系統設備展示項目，並導入導覽系統及友善的操作介面，運用語音控制導覽功能。

提供參觀者自助參觀及指引的服務，例如去年10月開幕的智慧住宅南部展示區，就以模擬住宅單元之智慧生活情境，融合健康居家環境、互動語音導覽及家庭安全防災、高齡健康關懷及智慧居家服務的多元展示內容，並以模組化系統定期換展，維持展示內容新穎及趣味感。

內政部強調，後續將持續配合智慧建築的推廣需求，加速智慧化系統設備換展頻率，提供更加完善的智慧化系統設備展示平台外，並透過模組化持續擴充展示設備的管理及服務功能，強化智慧化生活科技之展示，創造豐富有趣、親民無負擔且易學習複製的智慧住宅典範，並期待民眾蒞臨參觀，一同親身體驗智慧化住宅帶來智慧好生活！參觀資訊可參考相關網站智慧住宅展示中心

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