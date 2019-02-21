新北小宅春節熱賣5.5億元　副都心、中和爆買氣

▲春節期間遠雄「中和左岸」、「副都心」建案均爆量銷售。（圖／業者提供）

記者陳韋帆／新北報導

春節期間各建案紛紛傳出熱銷消息，遠雄（5522）發布最新銷況指出，新北部分新莊副都心、中和左岸區域，春節期間分別達到4.3億以及4.7億元高達9億元的成交量。遠雄表示，副都心建設到位，讓當地房市熱度提升不少，左岸則具有水岸風景、捷運、低密度等優勢，部分建案在春節熱潮也已近乎完銷。

「新莊副都心」部分，遠雄表示，許多購屋客看好未來2年發展，逢低進場機會點浮現，統計春節期間5天，21～33坪小宅的「遠雄首品」銷售11戶，粗估銷售額高達4.3億，相較2018年1億業績，大幅成長4倍。

新莊副都心在2017年機場捷運線通車後，坐擁兩大捷運站「A3新北站」、「A4副都心站」，10分鐘達北車、25分鐘達桃園機場！三高三快5分鐘抵達北市、串連機場。

另外，AU國際商城和國家電影中心陸續動土，預計皆於2020年完工，加上由藍天集團打造「宏匯凱悅飯店」、「宏匯思源i-Tower」，預計引進200家雲端數位匯流企業進住，將創造5000個就業機會，與年40億商機，區域發展十分看好。

「中和左岸」部分統計春節期間共銷售13戶、4.7億元，其中豪宅為4戶、小宅為9戶，單統計小宅成交金額為1.2億元。遠雄指出，左岸在遠雄造鎮後優質水岸生活已然成型，來購買的自住客越來越多。

中和遠雄左岸，以一橋就到台北市的交通優勢，在距離台北市不到10分鐘車程的中和河濱，就可享有綠覆率極高的低密度住宅區，加上擁有大台北稀有的水岸美景與大自然環境，加上鄰近捷運中原站、橋和站，在2019年捷運環狀線即將通車下，生活機能逐漸承襲。

遠雄統計，去年到今年，買方多數來自台北市信義區、大安區，帶動銷售成長3成，更有台商回台置產與香港客戶搶進。

目前左岸全區22～141坪產品規劃都有，滿足各購屋族與年齡層需求，也吸引許多家族型團購的買主。其中過年檔期熱銷案「遠雄牡丹園」、「遠雄和光」、「遠雄香榭園」在春節祭出如露台戶或高樓景觀戶等廣告戶促銷方案，春節檔期成功開出紅盤；「遠雄牡丹園」為迎接台商春節購屋旺季，推出「68坪指定露臺戶現折1188萬」千萬級大紅包，拉升買氣；「遠雄和光」為中和左岸專為小家庭規畫之指標型個案，春節更祭出日日超值限量廣告戶，其中更以「3房限定戶現買現抵388萬優惠」為春節最大熱門產品。

春節期間兩大區域遠雄共銷售了9億元業績，其中統計小宅部分佔了5.5億元。遠雄房地產行銷管理處總監劉炳忠表示，一般所謂的小宅時常讓居住者使用空間非常小，但遠雄規劃的「小宅」皆以生活空間為主軸，有時也會讓人誤以為單價較高。

他說，但其實仔細看內部規劃，就會發現大幅保留了許多生活空間，買家在春節期間細細觀看後，發現了其中差異，也意外讓兩區域在春節期間大爆買氣。