遠雄開春紅盤逾12億元　張麗蓉：1天要再賣1億元

▲遠雄總經理張麗蓉。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

遠雄建設（5522）日發布2019年房市見解，遠雄房地產總經理張麗蓉表示，今年房市將「持續成長、房市看溫穩」，所以將繼續推出11新案主打自住客剛性需求的「輕小宅」，總銷共317億元，合併過去建案預計1天要賣1億元，年目標共365億。

春節期間遠雄各地銷售金額，新北部分「副都心」4.3億、中和4.7億；台中清水的遠雄之星6平均每日銷售1.25戶；台南市的遠雄安南町單日預約客戶78組；高雄前鎮區的遠雄THE ONE也銷售1.2億元。粗估遠雄春節總銷金額上達12億元。

張麗蓉表示，2018年遠雄房地產短、平、快策略全省佈局策略相當成功，有效以剛需宅帶動市場上首購、首換的需求，切合市場趨勢。另外，可視為新年度熱度風向球的春節檔期，銷售總額逾12億元，三大主因包含：新北回溫，副都心和中和買氣出籠、北高豪宅熱銷、剛需宅買氣旺等，為2019年帶來新春好彩頭。

2019遠雄建設預計於全台推出11個新案，推案總銷317億，地點集中雙北市、龜山、清水等地區，最大案為新北中和案，總銷75億元，另外在熱門的A7新市鎮，也將在Q2推出「遠雄新未來2」，遠雄房地產維持1天1億元業績目標，全年銷售目標為365億元。

預期台灣今年房市，低單低總將持續為市場主流，買氣受經濟影響較小，投資及炒作空間不再，2019年可望業績持續成長，房市量穩價溫。因而加大北中南部推案力度，總計11個新案，皆以兩房、三房的「輕小宅」產品為主力，希望針對自住型客層，推出符合其需求的產品。

主要策略「降低坪數、提高CP值」，除了2、3、4房坪數全面縮減、提高坪效之外，公設、建材甚至公設比部分，都會衡量CP值，在符合客戶經濟能力之下，有買到賺到的感覺！最後，為了不讓買房打亂人生計畫、影響生活品質，更為客戶規劃更輕鬆的首付、月付條件，盼讓民眾能夠「買的起、住的好、付的輕鬆」！

除了新推案的剛性自住需求外，豪宅及廠辦也將是2019年的兩大銷售重點，2019中美貿易戰、2020總統大選等變數影響買方進場信心，但目前房市擁有「低利率環境」、「九合一選後買氣回流」、「政府對台商招商引資」、「國內游資眾多」等四大利多，2019房市買氣持續回升「穩健成長」機會相當大。另外目前廠辦與廠房用地交易價量齊揚，可見工業區土地、廠辦受到台商回流設廠需求影響，熱度持續增溫。