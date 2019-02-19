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中和5億建商烙跑建案遭法拍　一拍停拍、地主也受害？

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▲▼嘉泉名璽遭法拍。（圖／擷取自google map）

▲嘉泉名璽遭陷入建商倒閉風波。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

遭建商惡意倒閉的中和區「嘉泉名璽」建案，原定今（19）日進行一拍，但根據法院公告，由於債務人提出異議，所以全案暫時停止拍賣。寬頻房訊發言人徐華辰表示，根據裁判書內容，研判應是地主為保全自身所提出異議，對於目前求訴無門的購屋戶們，應當沒有幫助。

新北市中和區1月初出現整棟大樓法拍案例，該社區名稱為「嘉泉名璽」，每戶底價從500萬元～1,200萬元不等，一口氣拍賣80戶，一拍總價11.6億元，原預計2月19日進行一拍。

據了解，該案2010年開始預售，但興建過程中，建商就曾爆發財務危機，2015年還向承購戶告知每坪必須加12萬元，才有能力續建，引發預購戶抗議；法拍消息傳出後，有預購戶向記者投訴，該建案負責人「王旭陞」疑似已脫產，導致受災戶高達百餘戶，且5億多元已支付的現金無門追討。

原定今（19）日將進行一拍的建案，卻突然傳出停拍消息，根據法院判決書內容，有於小姐透過民事訴訟，申請停止執行該案拍賣。根據關貿資料顯示，於小姐應是地主之一。

地主也是受災戶？徐華辰說，單看裁決書難以判定，但若在此時提出異議，推測是因為地主擔心權益受損，才做了這樣的動作，所以有可能也是受害者，不過由於裁決書中並未提及，所以實際受損內容就無法得知。

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關鍵字：中和嘉泉名璽建商倒閉嘉泉建設法拍買屋購屋王旭陞

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