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萬華水岸豪宅「每坪破百」風光預售！4年後價格落魄腰斬...內幕曝光神逆轉

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▲萬華水岸豪宅「每坪破百」風光預售！4年後價格腰斬...打臉內幕曝光。（圖／翻攝自Google Map）

▲水景第一排豪宅。（圖／翻攝自Google Map）

記者周亭瑋／綜合報導

位於北市環河南路一段的豪宅「全坤雲峰」，除了坐擁河景第一排動人景觀，也離西門町商圈不遠，起初建商預估每坪破百萬，後來也祭出75折衝買氣，怎料4年過去，實價竟出現4字頭，根本直接腰斬；對此業者不禁苦笑，同時曝光會落到每坪41.2萬價格的內幕

「凌駕世俗，獨享市心河景的巨大魅力！」坐落萬華區、23層的水岸豪宅，從58坪-85坪不等，除了主打河景與摩天視野，同時還有露天泳池花園、和微森林等級的靜謐大中庭。

▲萬華水岸豪宅「每坪破百」風光預售！4年後價格腰斬...打臉內幕曝光。（圖／翻攝自Google Map）

▲全坤雲峰共95戶。（圖／翻攝自Google Map）

原本建商預估豪宅每坪能破百萬，後來預售時期恰逢房市高點，於是下殺75折，當初全坤建設總經理廖學新指出，會主動降價是希望幫市場點起一把火，以雲峰最低每坪81萬元打75折，等於能以每坪61萬元，買下總價4千萬不到的50多坪房型。

但4年過去，根據實價資料顯示，該豪宅去年7到10月，每坪價格平均落在41.2萬-46.7萬，是當初預估開價的4折，就算對比打折價，也是狂跌20萬上下。對此，專家直指2個致命傷，首先是所在位置不像一般豪宅鬧中取靜，甚至緊鄰高架橋，還有就是開價較周邊行情高，買方可能會有抗性。

▲萬華水岸豪宅「每坪破百」風光預售！4年後價格腰斬...打臉內幕曝光。（圖／翻攝自Google Map）

▲不過...對面就是高架橋。（圖／翻攝自Google Map）

不過業者也有話要說，對方向《ETtoday新聞雲》記者表示，目前58坪房型剩3戶，分別位於21、22及23樓，開價是65到66萬，而85坪剩2戶。

業者還提到，官方網站上的實價資料，最低有到41.2萬的情況，那是因為該買家除了住房外，還另外買了5個車位，「車位當然不可能像房子的價錢那麼高嘛...那樣就不合理啦」，所以整個坪數加總，才會出現那樣的價格。

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位於北市環河南路一段的豪宅「全坤雲峰」，除了坐擁河景第一排動人景觀，也離西門町商圈不遠，起初建商預估每坪破百萬，後來也祭出75折衝買氣，怎料4年過去，實價竟出現4字頭，根本直接腰斬；對此業者不禁苦笑，同時曝光會落到每坪41.2萬價格的內幕。

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