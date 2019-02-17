影／轉手秒賠1445萬！內湖「慘賠一條街」又傳災情...3年12戶斷頭逃命

記者徐溱謐／綜合報導

台北市內湖區的新富街位於內湖五期重劃區內，交通位置便利且道路規劃隱密，屬於北市房產精華地段，但近年房市景氣低迷，這條街接連爆出屋主賠售的案例，淪為名副其實的「慘賠一條街」，根據內政部的實價揭露，近期又有2戶屋主轉手，其中一戶賠了1445萬元，從2016年1月至今，3年間已有12間房子賠售。

▲內湖新富街道路規劃整齊舒適。（圖／記者呂佳賢攝）

新富街在台北市內湖五期重劃區內，附近有潭美國小、明美公園，交通位置便捷且道路規劃舒適又具隱密性，幾乎都是大坪數的高級社區，吸引不少名人和投資客置產，但隨著景氣反轉，房價開始下跌，許多投資客都套在高點，只能認賠殺出。

根據實價資料顯示，除了特殊交易之外，新富街自2016年1月至今共有12戶房子轉售，每個屋主都是賠售，其中2017年共有7筆賠錢售出的案例，最少的賠了478萬，最多的則賠了1768萬，到了2018仍有屋主持續賣出，截至10月為止共有5戶認賠出場，近期的2個賠售案例一戶賠了1445萬，另一戶則賠了545萬。

▲新富街接連傳出屋主賠售的案例。（圖／記者呂佳賢攝）

對此房仲業者陳泰源表示，主要是因為新富街位於內湖五期重劃區，許多建商都在同一時期蓋了很多新房子，造成供給大於需求，當時許多投資客認為穩賺不賠，在102年之前瘋買，大部分的買家都沒有實際入住，自住自用的人相對較少，所以晚上都黑壓壓的一片，顯得很荒涼。

陳泰源強調，房市景氣反轉後，許多地方的房價其實都下跌，但新富街的情況又比較明顯一些，許多投資客開始認為「長痛不如短痛」，想把資金轉往股票、基金等其他投資，只能認賠賣出，才會造成新富街接連傳出屋主賠售的情況。

▼內湖五期重劃區同時期有許多新建案，吸引投資客置產。（圖／記者呂佳賢攝）