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西門町5年打趴東區！鄉民神解「信義區」才是關鍵：會慢慢邊緣化

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▲▼永福樓,東區商圈,租金,房地產,經濟,高房租,店租,關店潮。（圖／記者李毓康攝）

▲東區永福樓將在本月24日結束營業。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

台北東區商圈租金高居不下，雖然有房東意識到人潮減少，願意把每月170、180萬元的租金調降到100萬元左右，但還是難以挽回業者的出走潮。有網友在PTT八卦版上PO文推測，當年熱鬧的東區現在為何會被西門町打趴，其實原因就是鄰近的信義區，兩者性質太過相近，人潮當然會被比較有特色的商圈瓜分，「真的想不出來東區到底有啥吸引力，就好像那個一顆球的商場慢慢會被邊緣化，大概就是這樣。」

起初先是一名網友在PTT八卦版上提問，5、6年前東區是很潮的商圈，從ZARA開始陸續有外國品牌直營店進駐，西門町則被酸是援交妹跟宅宅才會去的地方，可反觀現今的狀況，西門町越來越熱鬧，東區的景氣卻變得很差，就連計程車司機都有感載客率變低，「難道那邊的房東就不貪婪嗎？」

而另一名網友認真分析回應，直指東區沒落的原因之一可能就是沒有吸引客源的主力場所，比如鄰近的信義區有電影院也有101等精品百貨公司，西門町則是以美食、年輕人愛逛的店取勝，兩者離台北捷運都很近，大家當然會選擇去那邊消費，「真的想不出來東區到底有啥吸引力，就好像那個一顆球的商場慢慢會被邊緣化，大概就是這樣。」

▲▼寒假、西門町、學生、人潮、逛街。（圖／記者屠惠剛攝）

▼▲西門町（上圖）與信義區（下圖）不論是假日還是平日都有很多民眾會去逛街。（圖／記者屠惠剛、趙永博攝）

▲▼台北跨年晚會人潮擠爆信義區，民眾撐傘歡乎迎接2019。（圖／記者趙永博攝）

其實東區商圈沒落在近2年來情況越來越明顯，店面一間接著一間關閉，連有40年歷史的老店永福樓、連鎖品牌金礦咖啡都相繼吹熄燈號，原因都是業者負荷不了每月高額的租金才決定搬離。

而有東區地標之稱的頂呱呱忠孝店原先擁有黃金店面，兩層樓的租金約80萬元到100萬元不等，後來隨著其他精品店相繼開張，房東竟然一口氣將租金提高到180萬元，業者不得已只好搬到東區茶街。

無奈隨著人潮減少，接手頂呱呱舊店址的瑞士名錶品牌「Swatch」，也在營運4年後於2018年結束營業，縱使房東有意將租金調回100萬元上下，還是無法抵擋這波出走潮，也讓商圈租金過高的問題成為台北市政府急需解決的課題之一。

▼信義區有台北101等知名百貨，漸漸就把東區的人潮吸走了。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北跨年晚會人潮擠爆信義區，民眾撐傘歡乎迎接2019。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：東區西門町房租

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