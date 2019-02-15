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「不小心就會賺很多錢！」　賴淑惠：房產進入賠市元年

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▲▼中山高速公路,中山高高架路段,台北市景,交通順暢。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴淑惠認為2019年起，房產將進入賠市元年。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

房產投資專家賴淑惠日前撰文，針對台灣房價的漲跌狀況提出分析，認為從最基本的「供需原則」來解釋，台灣將面臨3個「死亡交叉」，分別從建商、房貸合約以及人口3方面探討，推測2019年起，可能有機會成為台灣房市的「賠售元年」。

賴淑惠在《好房網》的專欄中分析，第1個交叉是「釋出量」，在去年去年1到10月，全台建照核發9.9萬戶，是十年以來的第三高，比2017年成長37％，建商信心過度的結果，等到2020年至2021年交屋後，大量物件齊出將對市場造成衝擊，就算預售時先賣5成，還有5成餘屋，碰到2020年選舉年前後的買氣只會更差，舊房未出，新房又來，只能削價求售，少賠出場，對購屋族來說是一大利多。

第2個交叉是「寬限期展延」，賴淑惠從數字來解讀，2018年將有5429億的房貸寬限期金額即將到期，這些原本在去年底就該變成房市斷頭炸彈的房貸，因為八大官股行庫祭出展延方案，讓他們可以再撐1到2年，但愈晚繳本金的本利攤還數字只會持續疊高，形同延後死期。這些「寬限宅」約佔市場上房貸戶的3成約5.5萬戶，在今年底就可能有3成以上搶先到期，這些「違約宅」就會成為市場上的降價物件。

第3個交叉則是政府提及多年的人口問題，賴淑惠表示，2017年起出生人口數最後一次少於20萬人，到了2022年預計老年人口突破400萬人大關，在2026後就直接進入老年化社會，消費主力的的青壯人口減少，房價就撐不住了。

關鍵字：房市房產房價賴淑惠

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