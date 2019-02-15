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開學租屋更容易！　教育部推「雲端租屋系統」+3步驟輕鬆找房

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校園生活,大學教育,男女高中生,下課（圖／記者林世文攝）

▲教育部推出「雲端租屋平台系統」方便租屋學生找房。（圖／示意圖／記者林世文攝）

財經中心／綜合報導

學生在外時常有租屋需求，眼看大學即將開學，教育部建置「管理及推廣雲端租屋平台系統(網址：https://house.nfu.edu.tw/)」，並推動平台系統全面行動化改版，每年請各大專校院辦理學生校外賃居建物安全訪評工作，期藉由「教育宣導」及「實地訪視」等作為，維護學生校外賃居安全，降低意外事件發生。

教育部委託國立虎尾科技大學研發「雲端租屋平台系統」，無償分享及推廣至各大專校院及高中職使用，統計迄今已參與學校計654校，累計點閱總人數1,708萬4,626人次，待租房間數11萬1,758筆次。系統內的屋件都經由各校及地方政府完成賃居評核，可以有效降低賃居安全意外，也能減少不肖房東及租賃相關糾紛

107年度更配合新南向政策，新增英文網站版本，強化賃居服務資訊網頁(生活e點靈)等功能，提供各校建置賃居服務資訊平台，鼓勵學生選擇各校訪視合格之租賃建物，以提升學校賃居服務時效性、便利性與全面普及性，俾利學生能迅速取得安全租屋資訊。

為強化學生校外賃居安全，教育部特別提醒校外賃居同學「租屋三步驟」。

1.「租屋前準備工作」：確認人、事、時、地、物等原則，行前準備事項做得愈完善，問題產生的機率就愈少

2.「如何看屋」：先由外而內觀察(包含：外在環境、內在環境、門戶安全、消防安全、建物安全)，確認房屋是否符合本身需求。

3.「契約如何簽」：簽立契約前，應先將所有問題確認清楚(含房屋租金、定金支付原則、其他相關費用與限制、房東〈客〉權利與義務)，使用內政部房屋租賃定型化契約，並仔細閱讀契約條文，以釐清爭議。

▼教育部建置「管理及推廣雲端租屋平台系統」。（圖／翻攝自Formosa雲端租屋網

▲▼教育部建置「管理及推廣雲端租屋平台系統」。（圖／翻攝自Formosa雲端租屋網）

關鍵字：租屋學生大學教育部房產雲開學

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