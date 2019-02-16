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胡偉良／從房價變化看香港人看待房產的態度

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▲▼香港、房價、棺材房、籠屋、龍房。（圖／記者曾俊豪攝）

文／胡偉良

香港房價跌的厲害？香港房價要抄底？香港的房價問題，對我們有沒有啓發呢？

香港當前的房價已居世界第一，現在唱衰香港房價的人很多，從目前看，香港房價確實也到了一個相當危險的地步，但是香港人對房地產的信仰也是對香港房價的一大支撐。

香港的房產信仰

香港的房地產，基本上是人類有史以來對於房地產最有信仰的一個大城市，那裡的人對於買房賣房的那種認知是融入血液骨髓裡的，由半個世紀積累下來的，他們看見的有錢人99%都是靠買房賺的，炒股票大賺的人其實很少；能夠保持資產，能夠走過幾個所謂經濟週期的人，最後還是有房產的人。現實的狀況也讓香港人對於買房有了根深蒂固的信仰。

就香港來說，整個社會呈現的是浮躁的，它的物質導向或者說拜金主義比較嚴重，這是一個客觀的描述，先不從道德上做判斷，但普遍呈現的現象是：香港的年輕人普遍都是不愛讀書、學習的年輕人，他們進入社會一般就是從事兩種職業，一類是去做股票經紀人，另一類就是去做房地產經紀人，並且很多時候都是會選擇投入房地產經紀業。

最近有一個香港證券公司的董事分析師就說香港的房地產要跌三成，但是一般香港市民是不會在乎這種言論的。他們對房地產有一份堅定的信仰。

全球主要城市房產價格比較

但是就香港股票來講，香港的股票市場這十幾年以來，它本身也變化很大。由於香港的產業空心化，香港自身真正的好公司不多，它很多都是外面來的企業，尤其是從中中國內地去到香港掛牌的企業，但香港人對中國內地企業又相當不瞭解，很多時候他們也只能跟風炒消息，一般的中小股民慢慢的也都被消滅了、退出了。所以買房就成了他們心理上念念在玆的主要思路。

而且常年來香港人早就習慣了房產的各種畸形現象——比如說兩代人買一間房，四、五十平方公尺（12～15坪）住六七口人等等。住香港的市區，房間一般有七、八十平方公尺（21～24坪）就絕對可以稱得上豪宅了。

香港賣房的也很有特點，各種話術充斥。比如說只要能看到一線海景的叫海景房，香港房子的產品設計已經到了無孔不入的地步。對房的設計包裝等已經到了無所不用其極的地步，比如最近香港已經有11平方公尺（3.3坪）的房子批量建成，而且更誇張的是，他們11平米的房子還真能住人，這也很駭人聽聞。

為什麼香港人堅信房產？因為可以保值增值。香港的福利保障措施也是比較差的，你在香港能看到六七十歲的老人家還在做服務員，做體力勞動，也可見他們這方面生存的壓力都很大。

所以在香港你就要有房，你有房就是有產階級，你有房跟沒房完全不一樣。那怕貸款多少也要買房，也要上車，你上了車之後，就可能有不一樣的人生。所以香港人的買房情結很重。

雖然過往香港房地產幾次大起大落，但是他們最後還是發現，大多數時候現價比起買入價高。為什麼香港人對房價有信仰，確實還是因為買房嚐到了甜頭。

比如香港房價由1997年之前的那輪漲勢到後來2000年之後的又一輪漲勢，到最近的這一輪漲勢，這三波他們最後都發現雖然房價有大幅下跌，但它都是在漲了十倍十幾倍的情況下才跌一半，長遠來看還是賺錢的，所以對於他們來講，對於房產的信念也很堅定。所以現今香港的房價何去何從？雖然它勢必會有所下調，但香港的房產信仰仍在，它對房價的推動作用也不可忽略。

●胡偉良，品嘉建設關係企業創辦人

原刊於台灣商務平台 ，授權轉載

關鍵字：胡偉良香港房價房市高房價房地產

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