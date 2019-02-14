變硬了！讓利減、議價縮　1月房市急凍轉淡

▲1月新建案市況跟天氣一樣冷颼颼。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據住展雜誌分析，1月北台灣新建案房市受賣方「價格變硬影響」，加上進入淡季，導致房市第六個月持續在谷底衰退狀態。住展雜誌企研室經理何世昌表示，1月分數急降主要是房市進入淡季，推案量銳減、市況走緩所致，預估三月才有機會上揚。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，1月總分降至27.1分，比去年12月大減4.6分，連續第六個月亮出藍燈，分數更創下2017年2月以來新低。風向球六大觀察指標中，僅議價率一項維持平盤，其餘五項分數全部下挫。

業者放假去，推案量急凍。何世昌指出，由於淡季效應發威，建商推案意願低，1月預售屋推案量不到二百億元；其中，單一案量達10億以上的指標案有新北市板橋「鉅陞河藍灣2」、三重「長隆天美」、新莊「三發易采」。至於1月新釋出的成屋建案更少，僅約二百戶左右，成屋供給量創下近兩年來新低。

俗話說：「有錢沒錢，買個房子好過年」，這份想像並不存在今年新建案市場。以往，送裝潢或家電的建案，有的會主打「一卡皮箱，年前搬新家」，但今年卻鮮少有類似促銷廣告，原因可能是送裝潢訴求已經疲乏，也有可能建商減少優惠空間。

受到淡季影響，代銷釋出廣告顯得意興闌珊，1月廣告批數落至約1.13萬批，較去年12月銳減約0.62萬批，月減幅高達約三成五。

北台灣中基隆、宜蘭市況偏弱，3月可望脫離藍燈。何世昌分析，至於買方最關注的議價率仍持續收斂，議價空間持續縮小，惟幅度變化不大，分數與去年12月推持一致。當議價率分數攀至相對高檔，意味著建商讓利幅度越來越小，民眾最直接的感受，應該是「房子價格變硬了」。

與市況高度聯結的來客組數與成交組數，1月份連袂走低。北台灣一月市況，除了新竹、桃園相對穩定之外，其餘縣市表現均不佳，尤其以基隆、宜蘭等地最為嚴竣。

何世昌說，以過去經驗來看，基隆與宜蘭房市都有淡、旺季之分，基隆旺季是夏季，而宜蘭旺季則是冬季。但若觀察近一年市況，基隆與宜蘭同步出現「全年都是淡季」的特殊狀況，是北台灣新建案市場表現較弱的縣市。

何世昌認為，2月同樣是房市淡季，且今年2月春節市況較去年同期市況差，來人與成交衰退逾三成，預期2月不會立刻脫離藍燈，可能要等到3月的329檔期來臨，屆時推案量、廣告量與來人、成交組數應能同步擴張，房市回溫的希望會較為濃厚。

▼住展風向球分析新建案市況已經連續第6個月亮藍燈。（圖／住展提供）