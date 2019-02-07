中路重劃區 買氣白熱化

▲中路重劃區。（圖／記者張瑞傑攝）

財經中心／綜合報導

自2016年下半年正式進入推案期，中路重劃區近兩年成了桃園市區新案競逐的一級戰區，由於開發範圍緊鄰既有核心商圈，被各界看好是接班中正藝文特區的最佳角色，使得在地指標建商幾乎全數到位。



中路重劃範圍大致以文中路、廈門街、國際路及永安路為界，總面積達104公頃，其中住宅區面積便占56公頃，並規劃風禾、向陽、水秀三座大型公園及6處兒童公園，其中正光路從大興西路到力行路約1公里的路段，中央保留原有的農業水圳，加以改造為親水步道，極具特色的道路規劃，成為鮮明的地域標誌，且全區均一為住宅用地，為現階段桃園區唯一標榜純住宅的新興重劃區。

此外，位於國際路、正光路口的司法園區，於2017年3月正式啟用，包括斥資33億元、9萬1千6百坪的總樓地板面積皆為全台司法園區之最，除了現為桃園檢察署的辦公廳舍，桃園地方法院也將在2020年搬遷至此。

地點臨60米大興西路的「璟都柏悅」，基地面積1299坪，採兩棟地上21樓、地下4樓建築，全案規劃290戶(含店面)及全坡道平面車位291個，住宅產品以23~38坪、2~3房，千萬以內的總價門檻，集中首購客層目光；再者，咖啡廳、多功能會館、鋼琴迎賓區、戶外泳池，頂樓有星光健身房和Bar台等多樣化公設項目，同樣是產品重要賣點。



▲戶外泳池。（圖／ETtoday資料照）

誼鼎廣告總經理曾謀仁指出，大基地氣勢、規劃理念加上璟都品牌認同度，本案預售階段便創造豐富的市場聲量，進入成屋階段，更迅速搖身線上區內指標住宅案之一，加上今年房市買氣回溫，看屋人潮較先前成長將近一倍。

根據去年蓋洛普所進行的「桃園地區居住品質與整體環境優勢市場調查」顯示，高達9成受訪者心目中理想的住家選擇是市中心大型公園旁、生活機能好，而8成6的受訪者認為若有足夠能力，會優先考慮購買大型公園旁的住宅，此一調查在95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負3個百分點內，總計收回1068份有效問卷。

於此趨勢下，具備公園第一排景觀的個案始終大受購屋民眾青睞，其中可盡覽6500坪向陽公園景觀的「PK ONE」，和其它公園第一排個案多偏重大坪數格局的規劃思維不同，該案反以23~40坪、1+1~3房的首購、首換格局切入市場，憑藉親民總價門檻即入住公園第一排，創造頗為亮眼的銷況數字。

至於坐落向陽公園一環的「璞樂」，則訴求向陽公園300米、房價更親民，同樣擄獲不少首購客層目光，個案主軸以親子互動為出發點，從大廳到社區圖書館皆導入童趣元素，並推出客製化建材服務，客戶在預售階段可自行挑選室內油漆顏色、廁所地磚與壁磚、廚櫃面板與檯面等項目，同時結合手機APP，即時監控居家狀況、燈光控制和預約電梯等功能。

緊鄰舊市區的「市府采舍」，規劃26~37坪、2~3房，平日機能可完全仰賴市府商圈，採買、交通等便利性相較區內其它個案具備顯著優勢，加上55萬元起的自備款條件，置產門檻符合年輕受薪階層能力，有效吸引注重機能環境的務實型客層，去化表現平穩。