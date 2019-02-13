難過年！海砂屋居民如廁險遭砸　攔轎喊冤「柯P」也無奈

▲臥龍街居民春節連假期間上個廁所險遭砸。（圖／自救會提供）

記者陳韋帆／台北報導

今（13）日台北市長柯文哲出席「2019投資台北產業論壇」時，遭一群自稱海砂屋都更居民攔轎喊冤，但由於柯文哲礙於行程進行，由相關單位進行了解。受災居民表示，過年上個廁所都要被砸，只好攔轎喊冤。台北市都市更新處表示，陳情民眾為「大安區臥龍街」海砂屋一案，目前已進入都更最後兩關程序，已用最快速度進行中。

據了解，台北市大安區臥龍街全家福社區，因遭驗出為海砂屋，透過168專案加速後已進入都更最後兩關程序，不過程序仍未走完，春節期間就發生天花板險砸如廁居民。其中一位居民表示，「他背部都砸傷了，幸好是年輕人跑得快才沒事」。

▼春節連假如廁都不安穩，天花板竟整片掉下。（圖／自救會提供）

對於此次攔轎喊冤，相關人士表示，其實整體程序柯市府已用最快速度進行，但春節發生如此大事，無論是誰都無法鎮定，一定會希望柯市長幫忙想想辦法，不過按照目前法規而言，實在無法再加速了！

全家福社區位於大安區臥龍街及臥龍街272巷路口，經鑑定為高氯離子建築物，即為俗稱之海砂屋，社區內居民為推動都市更新，由潤泰創新國際股份有限公司擔任實施者。

▼前年花蓮206大地震後，隔天記者就直擊該社區某棟大樓已遭震裂。（圖／記者陳韋帆攝）

106年12月25日申請事業計畫及權利變換計畫報核，其間涉及建築設計、估價報告及權變報告書等調整，107 年8月21日實施者申請重行公展，107年9月19日至10月18日止公開展覽30日，107年10月3日舉辦公辦公聽會，107年11月27日召開海砂屋專案會議，實施者108 年1月10日檢送修正後之計畫書申請辦理聽證，預計將於3月上旬召開聽證。

更新處進一步表示，海砂屋都更案因危及住戶安全，同意比例達90％者市府均比照168專案積極協助時程加速，亦多次與全家福社區內4戶不同意戶進行協調，並請實施者針對不同意戶的訴求妥予溝通回應，以尋求重建之共識，協助住戶早日完成重建。