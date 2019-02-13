ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

難過年！海砂屋居民如廁險遭砸　攔轎喊冤「柯P」也無奈

ETtoday新聞雲

▲▼臥龍街,海砂屋。（圖／自救會提供）

▲臥龍街居民春節連假期間上個廁所險遭砸。（圖／自救會提供）

記者陳韋帆／台北報導

今（13）日台北市長柯文哲出席「2019投資台北產業論壇」時，遭一群自稱海砂屋都更居民攔轎喊冤，但由於柯文哲礙於行程進行，由相關單位進行了解。受災居民表示，過年上個廁所都要被砸，只好攔轎喊冤。台北市都市更新處表示，陳情民眾為「大安區臥龍街」海砂屋一案，目前已進入都更最後兩關程序，已用最快速度進行中。

據了解，台北市大安區臥龍街全家福社區，因遭驗出為海砂屋，透過168專案加速後已進入都更最後兩關程序，不過程序仍未走完，春節期間就發生天花板險砸如廁居民。其中一位居民表示，「他背部都砸傷了，幸好是年輕人跑得快才沒事」。

▼春節連假如廁都不安穩，天花板竟整片掉下。（圖／自救會提供）

▲▼臥龍街,海砂屋。（圖／自救會提供）

對於此次攔轎喊冤，相關人士表示，其實整體程序柯市府已用最快速度進行，但春節發生如此大事，無論是誰都無法鎮定，一定會希望柯市長幫忙想想辦法，不過按照目前法規而言，實在無法再加速了！

全家福社區位於大安區臥龍街及臥龍街272巷路口，經鑑定為高氯離子建築物，即為俗稱之海砂屋，社區內居民為推動都市更新，由潤泰創新國際股份有限公司擔任實施者。

▼前年花蓮206大地震後，隔天記者就直擊該社區某棟大樓已遭震裂。（圖／記者陳韋帆攝）

▲▼臥龍街海砂屋。（圖／記者陳韋帆攝）

106年12月25日申請事業計畫及權利變換計畫報核，其間涉及建築設計、估價報告及權變報告書等調整，107 年8月21日實施者申請重行公展，107年9月19日至10月18日止公開展覽30日，107年10月3日舉辦公辦公聽會，107年11月27日召開海砂屋專案會議，實施者108 年1月10日檢送修正後之計畫書申請辦理聽證，預計將於3月上旬召開聽證。

更新處進一步表示，海砂屋都更案因危及住戶安全，同意比例達90％者市府均比照168專案積極協助時程加速，亦多次與全家福社區內4戶不同意戶進行協調，並請實施者針對不同意戶的訴求妥予溝通回應，以尋求重建之共識，協助住戶早日完成重建。

關鍵字：台北市柯文哲海砂屋都更危老潤泰柯P更新處春節抗議陳情地震

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3894

社宅推升新北人口將破400萬　北海道機票繼續抽

新北市即將迎接第4百萬人口，新北市府推出的「住在新北 設籍新北活動」也進入倒數階段，今日舉辦第11波抽獎，獲得首獎的幸運兒將得到北海道雙人來回機票。截至108年2月1日，新北市設籍人口已有399萬7,..

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3894

營建署續搭韓流　27日舉辦新鎮第2次招商說明會

高雄市長韓國瑜上任後，招商話題不斷，內政部營建署於去（107）年12舉辦過第一次「高雄新市鎮第1期發展區」招商說明會後，本月27日即將再次舉辦第2場招商說明會。

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3867

北市商辦走強　前十名總銷達458億元

根據商仲業者的調查統計，107年全台商用不動產交易已突破千億元關卡，而單就台北市商用不動隨著企業投資回溫，近三年來商辦市場其實是逆勢上揚的，與住宅市場呈現不同的走勢。宏大國際資產總經理陳益盛分析，光1..

9小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3627

娃娃機徵台主、抓交替　8千間倒店潮來臨！

夾娃娃機店風潮盛行，共約8千間佔領全台灣大街小巷，其中又以新北市、台中市過千間位居1、2名，其他高雄市、桃園市、台南市、台北市也有6～8百間不等的數量。看似一片美好的夾娃娃機風潮，但住商不動產企劃研究..

10小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3891

新北永和、新店、三峽社宅　1,381戶公開招租時間搶先看

新北市人口即將突破400萬人，依據相關統計資料，有30％以上是20歲到40歲年輕人，12％為65歲以上銀髮族，新北市政府為落實安居樂業目標，108年度將持續推動多元住宅協助方案，3月開辦低收入戶修繕住..

2月12日 18:04

//cdn2.ettoday.net/images/3890

買房十年爽賺一倍　台中打趴雙北、高雄奪第一

許多人買房自住外也看發展潛力，但房產畢竟與股票不同，須以長期觀察，綜觀十年房價變化，台北市、新北市、台中市、高雄市四都比較，發現全部都只漲不跌，其中漲幅最高的是台中漲幅高達114％。住商不動產企研室經..

2月12日 12:46

//cdn2.ettoday.net/images/3890

北市萬戶公宅招標卡關　缺工、工程成本所致

總統蔡英文上任後喊出「8年20萬戶」公宅目標後，目前已進入第5年，各地方政府中，最積極興建公宅的台北市，目前已完工數量為1,562戶，但盤點數量後發現，施工中共有5,810戶、發包中共15處基地，總計..

2月12日 09:42

//cdn2.ettoday.net/images/3888

台開花蓮蓋房也造鎮　新天堂樂園春節創50萬人次觀光潮

台灣土地開發公司（2842）在花蓮打造洄瀾灣特區，除了規劃可銷售637戶、總銷150餘億元的「花蓮日出山莊」外，也造鎮、造景點吸觀光，繼日前成功吸引人潮的「貨櫃屋星巴克」後，根據台開統計，春節年前開幕..

2月11日 14:11

//cdn2.ettoday.net/images/3888

女生才能租的套房　包租公律師募資1千8百萬開公司

為落實8年20萬戶社宅政策，內政部採取「包租代管」配套措施，與「蓋公宅」並行，許多「包租代管」公司也因應而生。素有包租公律師之稱的蔡志雄也看好這項商機，在去（107）年成立「紅色612揪安心」，欲打造..

2月11日 11:55

//cdn2.ettoday.net/images/3888

春節賞屋衝業績　鄉林成交22戶大賺4.5億

農曆春節連假9日，許多賞屋族群，趁著休假賞屋，根據鄉林建設（5531）統計，鄉林建設在台北淡水紅樹林的「鄉林山海滙」，新莊副都心的「鄉林淳真」與台中的鄉林天韻三個建案，就共有134組客人，成交22戶，..

2月11日 10:50

相關新聞

柯文哲情人節前曬閃照　網歪樓：省禮物？

柯P談品質提升：台灣不能永遠停留在攤販經濟

4年從政心得　柯P：重學辨別謊話能力

柯文哲：國是中華民國，家叫台灣

朱鬥不贏柯P　她挺韓國瑜選2020

讀者迴響

熱門新聞

新北三處社宅　招租時間搶先看

海砂屋都更慢　居民過年上廁所險..

ETtoday直擊　 巴洛克式..

桃園八德最高CP值　「合雄M」..

娃娃機抓交替　8千間倒店潮來臨..

營建署高雄新市鎮　第2次招商說..

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受..

社宅推升1,324人　新北人口..

敦南寓邸25樓成交單價創新高

北市商辦走強　前十名總銷達45..

最新新聞更多

蓋房也造鎮　新天堂樂園創50萬..

律師募資1.8千萬　開包租代管..

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

別讓貧窮限制想像！林口A7自住..

房產投資高手任達華來台　分享檳..

允將大心 千萬元買東區3房加..

南港輪胎世界明珠開發案都審過關..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366