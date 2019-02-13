社宅推升新北人口將破400萬　北海道機票繼續抽

▲新北市民政局長柯慶忠抽獎頒獎畫面。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市即將迎接第4百萬人口，新北市府推出的「住在新北 設籍新北活動」也進入倒數階段，今日舉辦第11波抽獎，獲得首獎的幸運兒將得到北海道雙人來回機票。截至108年2月1日，新北市設籍人口已有399萬7,387人，距離第4百萬人口不到3,000人，新北市政府民政局長柯慶忠歡迎各位民眾踴躍設籍新北市，一起見證國際大都市的發展。

柯慶忠表示，新北就像是台灣的縮影，不僅地理環境多元，依山傍海的環境也造就北台灣重要的觀光休閒產業，都會區在近年捷運的開通下，發展也更加繁榮，環狀線完工後，更可以加強雙北城市交流，讓新北城市機能更上一層樓。

此外，新北市升格後，持續打造在地宜居的城市環境，市府也盡力推動簡政便民，打造讓民眾、企業有感的便利生活，新北不僅是台灣第一大都市，更是讓市民感到最光榮的「宜居城市」。

柯慶忠說，第11波頭獎送出市值4萬2,000元的雙人北海道來回機票，中獎民眾除了可以到北海道賞櫻花、吃拉麵，也可選擇在球季前往北海道為旅日棒球好手王柏融加油打氣。除了機票外，這次抽獎的獎項還包括60吋液晶電視、捷安特折疊腳踏車、自動研磨咖啡機及微電腦微波爐等134 個獎品。

根據民政局統計，隨世大運選手村的社會住宅自去年第開放入住，以及機場捷運、快捷公車等交通建設逐步完善，林口區依舊是新北人口移居的熱點。截至108年2月1日，已有438 戶共1,324人遷入設籍，隨著農曆年節後，民眾期盼「入新厝」為今年討個好彩頭，林口區人口預料將持續增長。

民政局強調，壓軸的第14波滿千抽獎最大獎是由知名建築師李天鐸規劃的淡水「海洋都心3：中央花園」18坪套房；究竟獎落誰家，即將揭曉。此外，最後3波抽獎，還有納智捷U5汽車、gogoro電動機車、關島、帛琉及雪梨等地雙人來回機票，和實用的iPad、iPhone等3C用品獎項。

民政局提醒，中獎人須在活動網站公告的領獎期限內，將得獎領據以郵寄、傳真或電子郵件通知活動單位，再就近至指定的戶政事務所領獎，請市民朋友把握機會並多加留意，幸運獲獎市民要儘早將超值獎品領回家。