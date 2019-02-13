營建署續搭韓流　27日舉辦新鎮第2次招商說明會

▲新市鎮第1期發展區基地現況圖。（圖／營建署新鎮組提供）
記者陳韋帆／高雄報導
高雄市長韓國瑜上任後，招商話題不斷，內政部營建署於去（107）年12舉辦過第一次「高雄新市鎮第1期發展區」招商說明會後，本月27日即將再次舉辦第2場招商說明會。
「高雄新市鎮第1期發展區」座落於高雄新市鎮內，此次招商區域為第1期發展區西南側產業專用區，面積約10.48公頃（建蔽率、容積率分別為60％、300％），基地區位良好，鄰高雄都會公園，位處高雄市產業廊帶，北接路竹科學園區、南接加工出口區；另行政院已選定於高雄新市鎮後期發展區設置科學園區，該署刻正辦理都市計畫變更及規劃作業，將一併帶動高雄新市鎮整體發展。
營建署表示，高雄新市鎮第1期細部計畫區產業專用區首場招商說明會於107年12月28日舉行並圓滿落幕；將訂於108年2月27日（星期三）下午15時00分假高雄君鴻酒店舉辦第2場招商說明會。
此次邀請對象除相關產業公會外，並歡迎開發業者、旅館業者、零售業者、文創業者、物流業者、銀髮住宅業者、醫療業者、壽險業者、大型開發商、營運商、工業區服務中心、其他潛在業者及高雄新市鎮第2期發展區（科學園區）有遷廠安置需求之既有臨時工廠等參與。
期透過招商說明、開發潛力介紹及問答交流，彙整相關投資需求，並廣納各業界建議，作為後續公告招標或招租及甄選文件擬定之參考。
內政部營建署請投資開發商把握機會踴躍參與，詳細基地內容及報名資訊請洽該署網站（https://www.cpami.gov.tw/政府資訊公開/說明會.html），企盼透過引進民間投資動能，共創政府與民間雙贏的榮景。