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營建署續搭韓流　27日舉辦新鎮第2次招商說明會

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▲▼新市鎮第1期發展區基地現況圖。（圖／營建署新鎮組提供）

▲新市鎮第1期發展區基地現況圖。（圖／營建署新鎮組提供）

記者陳韋帆／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後，招商話題不斷，內政部營建署於去（107）年12舉辦過第一次「高雄新市鎮第1期發展區」招商說明會後，本月27日即將再次舉辦第2場招商說明會。

「高雄新市鎮第1期發展區」座落於高雄新市鎮內，此次招商區域為第1期發展區西南側產業專用區，面積約10.48公頃（建蔽率、容積率分別為60％、300％），基地區位良好，鄰高雄都會公園，位處高雄市產業廊帶，北接路竹科學園區、南接加工出口區；另行政院已選定於高雄新市鎮後期發展區設置科學園區，該署刻正辦理都市計畫變更及規劃作業，將一併帶動高雄新市鎮整體發展。

營建署表示，高雄新市鎮第1期細部計畫區產業專用區首場招商說明會於107年12月28日舉行並圓滿落幕；將訂於108年2月27日（星期三）下午15時00分假高雄君鴻酒店舉辦第2場招商說明會。

此次邀請對象除相關產業公會外，並歡迎開發業者、旅館業者、零售業者、文創業者、物流業者、銀髮住宅業者、醫療業者、壽險業者、大型開發商、營運商、工業區服務中心、其他潛在業者及高雄新市鎮第2期發展區（科學園區）有遷廠安置需求之既有臨時工廠等參與。

期透過招商說明、開發潛力介紹及問答交流，彙整相關投資需求，並廣納各業界建議，作為後續公告招標或招租及甄選文件擬定之參考。

內政部營建署請投資開發商把握機會踴躍參與，詳細基地內容及報名資訊請洽該署網站（https://www.cpami.gov.tw/政府資訊公開/說明會.html），企盼透過引進民間投資動能，共創政府與民間雙贏的榮景。

關鍵字：高雄新市鎮營建署招商韓國瑜韓流旅館房市廠辦商辦觀光旅遊工廠廠辦

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