北市商辦走強　前十名總銷達458億元

▲北市107年前十名交易金額商辦高達485億元。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據商仲業者的調查統計，107年全台商用不動產交易已突破千億元關卡，而單就台北市商用不動隨著企業投資回溫，近三年來商辦市場其實是逆勢上揚的，與住宅市場呈現不同的走勢。宏大國際資產總經理陳益盛分析，光10億元以上大型商辦、廠辦、商業地等已達458億元，這對照台北市商業司統計，截至2018年上半年止，公司登記家數連續74個月增加，可略窺出一些端倪。

陳益盛表示，商辦需求微溫之際，卻也因為許多商辦大樓因都更重建或改裝為旅館，而造成商辦供給量負成長而呈現短缺的現象。目前為數不少的上市櫃公司或中大型企業，因合併或新創需求，積極尋覓合適的企業總部或數百坪或數千坪的辦公室，由於台北市區難尋，只得轉往內湖、南港，甚至新北市捷運站周邊。因此，只要市中心有上千坪的商辦空間，都是詢問度極高的。

以元大銀行於去年第三季以82億元搶標仁愛路原空軍俱樂部一案，地上權土地單價約720萬創新高價外，玉山銀行也在第四季以60.88億元買下敦北冠德地上權預售商辦，同期新光人壽也以約20.7億標下敦化北路台北金融五個樓層辦公，足見市中心商辦的稀有性與接手性皆良好。

陳益盛表示，在住宅市場自104年Q1高點後一路下修，許多建商購地之後逐步放緩開發，隨著市場轉變，也從興建住宅逐步轉變為規劃商辦，尤其雙北市因公司行號為數眾多，辦公室需求較為熱絡，特別是基地如座落市中心大馬路旁，轉規劃做辦公大樓、企業總部等，實為更符合市場需求的轉換方式。

以目前接洽的多家企業，洽談二處位於大安區及信義區交界，能見度極高的建案，好地段標的因適合做的業種較廣泛，可做形象企業總部也可做精品商旅等，業主考量的除了價高者得外，企業形象也將是交易的重要參考指標。

▼107年北市商辦交易金額前十名統計表。（資料提供／宏大國際資產）