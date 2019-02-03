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年底購屋旺季強攻　銀行新增房貸暴衝

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▲ 銀行新增房貸暴衝。（圖／ETtoday資料照）

▲ 銀行新增房貸暴衝。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

房市回溫與否，從銀行端的房貸新增餘額就可以看出端倪。根據中央銀行公布的最新數據，截至10月底止，5大銀行新增房貸金額已達460.74億元，為近9個月最高，房貸利率則仍維持在1.7%以內的歷史低水位。專家分析，由於接下來到農曆年前是房市旺季，預料在選後情勢穩定助攻下，新增房貸餘額仍有機會再創新高。

根據中央銀行公布的最新數據，10月5大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新增房貸460.74億元，為近9個月新高，月增73.94億元，在房貸利率部分，因利率較低的青年安心成家方案承作比重降低，使房貸利率略有回升，但仍維持在1.627%、不到1.7%的超低水位。

台經院副研究員劉佩真分析，建商在今年928與雙十檔期主推總價低的小坪數產品，加上鬼月以來的買盤遞延，使得新成屋交屋數量較多、買賣移轉棟數大增，再加上銀行為達成業務目標，積極爭取房貸優質客戶，同時也承作整批的分戶貸款，均使得銀行新增房貸明顯增加。

除了房市本身的因素之外，由於國內經濟成長率從上半年的3%以上，到了下半年因受到美中貿易戰影響，美國升息帶動強勢美元影響製造業出口，科技業普遍保守看待後市，隨著房市回溫，銀行資金找不到其餘貸款出口，便轉往相較穩定的新承作房貸，並提供多項低利率房貸優惠。

至於政府，為了減輕民眾居住負擔，財政部日前也宣布，由8大公股銀行承作的「青年安心成家購屋優惠貸款」，確定將延長2年，至2020年底。此外，為提供民眾多元化的選擇，在參酌房市現況後，也新增一段式機動利率1.68%的方案。

而根據財政部公布的數據，8家公股銀行所承作的「青安貸款」金額，每年新承作量均達到千億元規模，顯示民眾購屋自住的需求仍相當穩定，統計至2018年10月底為止，已協助多達26萬9617戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額也正式突破1兆元，達1兆809億元。

財政部國庫署分析，青安貸款現行利率採混合式固定利率或機動利率擇一，兩段式機動利率因現行前2年利率僅1.44%，比市場水準還要低，對於規劃短期還款者較為有利；若規劃30年的長年期還款者，平均利率為1.70%，則選擇新增的一段式機動利率1.68%較優惠，但一經選定即不得要求變更。

關鍵字：房產銀行利率房價買房

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