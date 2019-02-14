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10間破億豪宅1次付清　富人買房就是狂！

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▲▼北市,豪宅,文華苑。（圖／記者陳韋帆攝）

▲去年北市豪宅文華苑有一戶成交，由士亨興業名義一次付清5.3億元買下。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

有錢人買房就是狂，去年全台共有12筆豪宅成交紀錄，都是一次付清，有10筆還破億元。其中金額較少的，歌手田馥甄以0.65億元買下竹北的「中悅帝苑」，金額最高的「文華苑」總價5.3億元，由國巨董座陳泰銘以士亨興業名義買下。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，其實有錢人買房跟我們想的不一樣，對於他們而言，買房不僅僅是買不買得起，還會考量稅務等問題，所以一次性付清購屋的情況也會屢屢傳出。

根據實價登錄揭露，去年豪宅一次付清總價最高的北市豪宅「文華苑」，10月由國巨董座陳泰銘以士亨興業名義，交易「文華苑」9樓戶，總價高達5.3億元。

成交總價4.26億元次高的「松濤苑」3樓戶，於去年3月，由「百威投資」買下，據了解推測買方為台灣最大創投公司「華威投創投資」合夥人張志成。

同樣位於北市的豪宅「敦南寓邸」，去年底12月也成交2戶，3樓、25樓戶分別以1.73億、2.12億元成交。其中25樓戶刷新該大樓最高單價成交紀錄，但由於謄本資料顯示買方為林姓自然人，雖傳出是明星經理人林怡文買下，但無法證實。

另外，去年5月神旺大飯店董事長李玉生，以新權有限公司名義，用總價2.82億元買下北市豪宅「敦南樞苑」8樓戶；台中豪宅「寶輝秋紅谷」26樓戶，也在同月陳姓、楊姓自然人，以總價1.1億元買下。

除了富商出手闊氣不手軟外，藝人歌手田馥甄也豪氣買豪宅，去年1月以總價6,500萬元，買下位於竹北的「中悅帝苑」。另外，去年還有3戶豪宅也是一次性付清成交，分別是2月維也納藝術廣場1.43億元、5月忠泰鳳磐0.64億元、7月信義之星1.48億元。

有錢人買房方式跟我們想的不一樣，徐佳馨指出，雖然央行對豪宅的選擇性信用管制仍未放鬆，但對於高資產客戶來說，並不至於產生太大影響。

他們購置豪宅在自用需求之外，更會考量資金配置以及財務槓桿的問題，除了有無貸款、手上現金是否足夠外，金流與稅務考量也是一大因素。

關鍵字：豪宅國巨陳泰銘田馥甄中悅帝苑文華苑松濤苑百威投資張志成敦南寓邸神旺李玉生寶輝秋紅谷住商徐佳馨

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