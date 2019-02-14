10間破億豪宅1次付清　富人買房就是狂！

▲去年北市豪宅文華苑有一戶成交，由士亨興業名義一次付清5.3億元買下。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

有錢人買房就是狂，去年全台共有12筆豪宅成交紀錄，都是一次付清，有10筆還破億元。其中金額較少的，歌手田馥甄以0.65億元買下竹北的「中悅帝苑」，金額最高的「文華苑」總價5.3億元，由國巨董座陳泰銘以士亨興業名義買下。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，其實有錢人買房跟我們想的不一樣，對於他們而言，買房不僅僅是買不買得起，還會考量稅務等問題，所以一次性付清購屋的情況也會屢屢傳出。

根據實價登錄揭露，去年豪宅一次付清總價最高的北市豪宅「文華苑」，10月由國巨董座陳泰銘以士亨興業名義，交易「文華苑」9樓戶，總價高達5.3億元。

成交總價4.26億元次高的「松濤苑」3樓戶，於去年3月，由「百威投資」買下，據了解推測買方為台灣最大創投公司「華威投創投資」合夥人張志成。

同樣位於北市的豪宅「敦南寓邸」，去年底12月也成交2戶，3樓、25樓戶分別以1.73億、2.12億元成交。其中25樓戶刷新該大樓最高單價成交紀錄，但由於謄本資料顯示買方為林姓自然人，雖傳出是明星經理人林怡文買下，但無法證實。

另外，去年5月神旺大飯店董事長李玉生，以新權有限公司名義，用總價2.82億元買下北市豪宅「敦南樞苑」8樓戶；台中豪宅「寶輝秋紅谷」26樓戶，也在同月陳姓、楊姓自然人，以總價1.1億元買下。

除了富商出手闊氣不手軟外，藝人歌手田馥甄也豪氣買豪宅，去年1月以總價6,500萬元，買下位於竹北的「中悅帝苑」。另外，去年還有3戶豪宅也是一次性付清成交，分別是2月維也納藝術廣場1.43億元、5月忠泰鳳磐0.64億元、7月信義之星1.48億元。

有錢人買房方式跟我們想的不一樣，徐佳馨指出，雖然央行對豪宅的選擇性信用管制仍未放鬆，但對於高資產客戶來說，並不至於產生太大影響。

他們購置豪宅在自用需求之外，更會考量資金配置以及財務槓桿的問題，除了有無貸款、手上現金是否足夠外，金流與稅務考量也是一大因素。