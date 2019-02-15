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胡偉良／2019年買房別當「接盤俠」

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▲▼興隆公宅2區7月招租，實品屋首度開放媒體拍攝。（圖／記者葉佳華攝）

文／胡偉良

2019年春節剛過，說到買房，始終都還是大家非常關心的問題，之前很多想買房的看到房市不振，期盼房價會有所鬆動，所以大家都處於一種觀望的態度，想買又不敢買，但其實現在房價水準基本上已經下調，只是個別廠商的調幅不同而已，有些已經調到底限，有些則心存觀望。

端視廠商的個別條件和觀點而異，市場尚未全面下修，基本上，有些廠商確實已調到跌無可跌的窘境，除非破產，否則真的已經沒有繼續下調的空間。但是大家也都知道，此波房市下修，最受影響的就是炒房客了，稍微聰明一點的炒房客都早早的拋售了房產，套現走人。但還是有一部分炒房客想著將來房市一定會再度崛起，遲遲不願降價賣房。

很多人說，現在正是炒房客拋售房產套現走人的時候，你高價接盤無疑就變成了大家口中的“接盤俠”，實在不是什麼明智之舉，但是也不是說這個時候完全不能接盤，只是說在我們接盤的時候，還得考慮清楚，不要盲目接盤。大家不妨先看看這2點建議。

第一點，接盤需考慮性價比

買房總還是要考慮性價比的，買的好還得買的划算。現在很多人在買房的時候只是一味的看價格，而沒有考慮到房子本身。2003年以後房地產市場迅速崛起，讓很多人看了房子就買，完全不考慮房子本身的性能。

而大部分炒房客手中的房子也都可能是性價比不高的房子，或許他們自己知道這一點，著急拋售也會稍微降低一些價格，但是我們也要知道，今後房子買來都是自己住的，為什麼不花錢買更舒適的房子呢？所以大家在買房的時候一定要注意性價比，不要貪便宜購買那些自己都不太滿意的房子，誰都希望自己花錢能花的值當，住的舒服對吧！

第二點，接盤需考慮附屬價值

其次就是附屬價值。大家都知道買房要看地段，很多時候我們房子的價值大部分都取決於地段。大家在買房的時候，也都會考慮到周圍的設施問題，交通是否便捷、教育醫療是否都具備。

這樣我們將來的生活才會更加便利，大家買房也不僅僅只是在乎房子的樓層戶型，更多會考慮到房子的這些附屬價值。所以就算是接盤，我們也要弄清楚，這個地段將來的發展規劃，而不是只看價格，其他啥也不管了，這錢花的可就不值得了。

對於剛需來說，房子始終還是要買的，接盤也並不是不可以，只是不管是什麼情況，我們都需要擦亮自己的眼睛，理性合理的考慮房子的性價比和附屬價值，不要盲目接盤就行。

●胡偉良，品嘉建設關係企業創辦人

原刊於台灣商務平台 ，授權轉載

關鍵字：胡偉良買房接盤房價房產房市

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