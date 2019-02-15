剛性需求強勁　小宅「日日東森」熱銷

▲東森建設今(2/15)宣布與北市豪宅御用營造團隊「JDC日本國土開發株式會社」舉辦營造簽約儀式記者會。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

剛性買盤出籠看屋，2019年北台灣推案量上看1.22兆元，新北市各重劃區建商主力聚焦首購、首換市場，紛紛祭出中小坪數、中低總價帶產品；新北三重仁義重劃區繼茂德「仁仁愛」後，東森建設首案「日日東森」主打4字頭親民價，開賣4個月熱銷8成，可望成為近期北台灣重劃區賣最快的建案。

新北市三重區「仁義段自辦重劃區」買氣夯，因鄰淡水河濱公園景觀，重劃區內規劃公園綠地、學校用地，未來並有超市龍頭「全聯」進駐550坪大型旗艦店商場，帶動住宅聚落的店面集市效應。東森建設總經理賴建程表示，建案賣的好、除了在價格上讓利，更重要的是適合自住客的區段特性；仁義重劃區面積22.8公頃、新北最小，預計5至8年機能可成形，這也是「日日東森」熱銷主因。

東森建設今(2/15)宣布與北市豪宅御用營造團隊「JDC日本國土開發株式會社」舉辦營造簽約儀式記者會，將於下周二(2/20)開工動土，預計2021年完工交屋。「日日東森」去年10/6正式銷售、基地面積480坪，將興建地上15樓、地下4樓的住宅大樓， 坪數規劃26、33、35坪、共87戶；目前35坪完銷、33坪剩1戶。

今日6戶店面正式開賣，預計將創下佳績。

▲「日日東森」35坪、33坪產品全數完銷，全新打造26坪、2+1房型產品亮相。（圖／記者張瑞傑攝）

東森建設總經理賴建程，近年房市回溫，甚至不少台商回台看屋，不僅看豪宅，也置產中小坪數產品，目前是自住客市場，各大重劃區建案表現不一，價格、格局、建材是民眾在意的關鍵，自住客心目中的理想建築，社區盡量控制百戶以下；「本案強調每戶對外棟距至少20米、收機收訊零死角；各房有對外窗、均可擺放雙人床、並配置TOTO衛浴設備，就是希望能帶給自住客最好的住宅體驗。」