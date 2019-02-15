ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

剛性需求強勁　小宅「日日東森」熱銷

ETtoday新聞雲

▲東森建設今(2/15)宣布與北市豪宅御用營造團隊「JDC日本國土開發株式會社」舉辦營造簽約儀式記者會。（圖／記者張瑞傑攝）

▲東森建設今(2/15)宣布與北市豪宅御用營造團隊「JDC日本國土開發株式會社」舉辦營造簽約儀式記者會。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

剛性買盤出籠看屋，2019年北台灣推案量上看1.22兆元，新北市各重劃區建商主力聚焦首購、首換市場，紛紛祭出中小坪數、中低總價帶產品；新北三重仁義重劃區繼茂德「仁仁愛」後，東森建設首案「日日東森」主打4字頭親民價，開賣4個月熱銷8成，可望成為近期北台灣重劃區賣最快的建案。

新北市三重區「仁義段自辦重劃區」買氣夯，因鄰淡水河濱公園景觀，重劃區內規劃公園綠地、學校用地，未來並有超市龍頭「全聯」進駐550坪大型旗艦店商場，帶動住宅聚落的店面集市效應。東森建設總經理賴建程表示，建案賣的好、除了在價格上讓利，更重要的是適合自住客的區段特性；仁義重劃區面積22.8公頃、新北最小，預計5至8年機能可成形，這也是「日日東森」熱銷主因。

東森建設今(2/15)宣布與北市豪宅御用營造團隊「JDC日本國土開發株式會社」舉辦營造簽約儀式記者會，將於下周二(2/20)開工動土，預計2021年完工交屋。「日日東森」去年10/6正式銷售、基地面積480坪，將興建地上15樓、地下4樓的住宅大樓， 坪數規劃26、33、35坪、共87戶；目前35坪完銷、33坪剩1戶。
今日6戶店面正式開賣，預計將創下佳績。

▲「日日東森」35坪、33坪產品全數完銷，全新打造26坪、2+1房型產品亮相。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「日日東森」35坪、33坪產品全數完銷，全新打造26坪、2+1房型產品亮相。（圖／記者張瑞傑攝）

東森建設總經理賴建程，近年房市回溫，甚至不少台商回台看屋，不僅看豪宅，也置產中小坪數產品，目前是自住客市場，各大重劃區建案表現不一，價格、格局、建材是民眾在意的關鍵，自住客心目中的理想建築，社區盡量控制百戶以下；「本案強調每戶對外棟距至少20米、收機收訊零死角；各房有對外窗、均可擺放雙人床、並配置TOTO衛浴設備，就是希望能帶給自住客最好的住宅體驗。」

關鍵字：房產三重 仁義重劃區購屋日日東森

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

胡偉良／2019年買房別當「接盤俠」

2019年春節剛過，說到買房，始終都還是大家非常關心的問題，之前很多想買房的看到房市不振，期盼房價會有所鬆動，所以大家都處於一種觀望的態度，想買又不敢買，但其實現在房價水準基本上已經下調，只是個別廠商的調幅不同而已，有些已經調到底限，有些則心存觀望。

57分鐘前

海悅2019接案800億　合理成長求穩定

2019年房市景氣如何，從指標型代銷接案可窺一二；海悅廣告總經理王俊傑直言，2019年海悅接案總銷將達800億元、較去年同期600億高出不少；接案地區遍佈雙北、新竹、高雄、台南、台中，其中以新北為最大宗。再者，這也是繼2014年後海悅接案京城建設後、再次重回高雄市場。

1小時前

交通題材、台商回流！太平、南屯、西屯千萬宅銷售增

信義房屋統計實價登錄中2018年前十月千萬以上住宅成交狀況，結果發現太平成長七成最多，第二則是南屯區成長近四成，西屯區則是成交件數第一。信義房屋表示，主要是受惠台中生活圈四號道、鐵路高架化、捷運的交通題材及台商回流，讓太平、南屯、西屯區千萬宅交易熱絡。

1小時前

剛性需求強勁　小宅「日日東森」熱銷

剛性買盤出籠看屋，2019年北台灣推案量上看1.22兆元，新北市各重劃區建商主力聚焦首購、首換市場，紛紛祭出中小坪數、中低總價帶產品；新北三重仁義重劃區繼茂德「仁仁愛」後，東森建設首案「日日東森」主打4字頭親民價，開賣4個月熱銷8成，可望成為近期北台灣重劃區賣最快的建案。

1小時前

讀者迴響

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東..

西門町5年打趴東區！關鍵在信義..

月租25萬逼走高雄星巴克？

賴淑惠：房產進入賠市元年

30年倒店潮　高租金是原罪？

高房租最可怕！柯文哲擬課「空屋..

新北設籍最快5月破4百萬人　最..

紅色612揪安心　推女性共生公..

內湖「凱旋酒店」開幕！江南市場..

ETtoday直擊　 巴洛克式..

最新新聞更多

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

蓋房也造鎮　新天堂樂園創50萬..

律師募資1.8千萬　開包租代管..

永慶房屋席開五百桌　邀老蕭嗨唱

星棧布拉格 桃園機場旁大2..

入主竹北興時代！每坪2字頭

深V水岸第一排　網美秘境景觀宅

別讓貧窮限制想像！林口A7自住..

房產投資高手任達華來台　分享檳..

允將大心 千萬元買東區3房加..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366