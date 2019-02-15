坐時光機到30年前萬客隆　回到東區倒店潮租金是原罪？

▲萬客隆曾風光一時，現在也已進入歷史塵埃。（圖／工程業者提供）

記者陳韋帆／台北報導

近日東區傳出倒店潮，幾乎所有風向都指向「租金過高」而造成倒店，綜看台灣30年開店、倒店歷史，從「萬客隆、樂利杯、50元pizza」等，到最近一次東區永福樓、捷運市府站旁的金礦咖啡，原因似乎都指向一個共通點，就是租金成本，但會倒店就是因為店租？住商不動產企研室經理徐佳馨表示，商業本就是有週期，將問題全歸咎於租金太過沉重。

台灣大賣場始祖，1989年來自荷蘭的萬客隆，在桃園第一間賣場風光開幕，採取會員制，就如同現在的Costco，非會員不得進入購物，徐佳馨說，對於當時而言，擁有一張萬客隆的會員卡，是何等炫耀至極之事。

當時全台包括台北、高雄、桃園、台中、台南、嘉義等，全盛時期開了11間分店，全部設置於工業區內，當時內湖單店月營業額就高達近60億元；歷經14年風光，期間面對家樂福、大潤發等等的競爭，面對對手設立在市區、殺價比價，萬客隆轉趨保守，選擇顧好原有的歐洲市場，到2003年後停止營業。

自萬客隆至今已30年，期間還有樂立杯、葡式蛋塔、50元pizza，到近年的蛋塔工場、班尼路等店，紛紛在台灣消費市場中熄燈，一切都歸咎於店租？但萬客隆位於工業區設點，租金邏輯上應比設在市區的競品來的低才對，但仍然倒閉。

徐佳馨舉例，「全聯」就是最典型案例。全聯的前身就是早期的「軍公教」，當時必須要軍人補助證才能入內購物，且內部商品十分便宜，甚至菸品都可免稅，但為何又會變成現在的全聯？

就是因為隨著時代潮流改變，徐佳馨認為，商業本就有周期變化，一個產業的興衰與經濟行為變化難以割捨，綜看各店熄燈原因，多數與商業經營模式與策略有關。

當然要展店就會有店租，但要把原罪通通歸究於租金過高，似乎過於沉重，在台灣自由的經濟體制下，市場會決定決定租金高低，不會因為品牌、店面的更替而有直接影響；最後徐佳馨感嘆地說，「生命總會找到出口，不用過於杞人憂天」。