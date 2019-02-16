高雄「入門價一戶6千萬」豪宅　韓流共伴效應下已售120戶

▲遠雄The One示意圖（圖／遠雄提供）

記者林彥臣／採訪報導

遠雄企業團在高雄亞洲新灣區打造樓高268米、樓高68層的頂級飯店私宅會所「遠雄THE ONE」，是全球第26高、亞洲第6高的垂直複合式大樓，預計將在2020年正式完工。「遠雄THE ONE」的現場銷售人員馬先生表示，「遠雄THE ONE」屬性屬於對位國際性的建案商品，鎖定與高雄有地緣關係的金字塔頂端客層，現在銷售已經突破5成。

「遠雄THE ONE」總戶數242戶，住宅產品規劃116～366坪，依照樓層的不同每坪50萬~70萬，入門價一戶就是6000萬元起，在2017年上樑時就銷售就已經突破4成。在高雄「韓流」的加持之下，去年年底曾有企業主一口氣買了4戶，目前則正式突破5成，至少有120戶以上。

今年的春節9天連假，高雄人潮爆滿，據了解有不少買家前往高雄看屋。「遠雄THE ONE」現場銷售人員馬先生表示，「遠雄THE ONE」有不少買家與高雄有地緣關係，可能是有親友在高雄的高端客戶或者有分公司在高雄的企業主等等，「遠雄THE ONE」屬性屬於對位國際性的建案商品，每戶的總價是6千萬甚至上億，也會鎖定國際間金字塔頂端客層，所以包括外縣市、台商與香港的買家都有，但因為建案性質屬於金字塔頂端，比較不是針對一般小市民，總價與一般市民的收入是否能夠負擔比較沒有直接關係。

▲「遠雄THE ONE」上樑典禮。（圖／記者葉佳華攝）



「遠雄THE ONE」1∼16樓作為飯店規畫，17∼58樓則是住宅，「THE ONE」飯店與住宅動線分離，住宅部分，規畫116坪、153坪、183坪及366坪等4種大坪數豪宅，戶戶都可眺望無價的海景景觀。

「遠雄THE ONE」 建築團隊包括國際級大師英國Rogers Stirk Harbour + Partners亞洲區夥伴 CDI創意國際設計、台北101大樓建築師李祖原、富國技術工程、永峻工程等十國品味團隊。遠雄THE ONE開業界之先，規劃對位全球八大國際港灣城市美學風格的頂級公設、在59~63樓設置全國最高頂級空中會館；更首創由單一業主遠雄企業團提供飯店與住宅一條龍服務，加上GIORGETTI 義大利百年經典工藝傢俱、歐洲市佔第一品牌瑞士迅達高速電梯、B&O音響系統等全球知名豪宅品牌加入，是同步紐約、世界主流全球富豪競藏的頂級飯店住宅。

全案樓高共68層，1至16樓引入同屬遠雄集團旗下的六星級「遠雄悅來」飯店，18～58樓為116~366坪，樓下飯店與樓上住宅皆由遠雄集團事業體聯手提供一條龍服務，引進禮賓接待、行動交通、商務管家、商務隨扈、高檔家宴、居家管理，等國際級飯店六大尊榮服務住戶。

跟一般主打飯店式管理的豪宅不同的是，「遠雄THE ONE」還多了客房服務，能請廚師製作餐點垂直化、零時差直送樓上住宅；59樓規劃全台唯一高達234公尺的空中跑道、南洋悠閒風情的日光天台、北歐風格的觀星綠坡、法式優雅的戶外午茶綠廳，以及留白出日式靜謐質感的悅讀綠廊；62樓則設置當代東方美學的遊賞庭園、穹頂星空露臺和時尚SKY LOUNGE；飯店與住宅在車道或社區通道上均為獨立，保障居住隱密性。

遠雄企業團表示，除了匠心獨具、打造硬體建設外，未來甚至可能替住戶另開獨立通道保障隱私，滿足挑剔的頂級客戶在食衣住行方面的需求，加上位置優勢，與高樓層留給層峰住戶，可以環覽亞洲新灣區與高雄海港景觀，對於走訪國際大城的豪宅收藏家來說具有一定吸引力。