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漢子射了「都更三箭」第一箭　新北再添60名都更推動師

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▲▼ 新北市長侯友宜11日在新北市府舉辦新春團拜茶會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲針對新北老屋問題， 侯友宜提出都更三箭政策。（圖／記者羅婉庭攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市都市更新推動師再添60名新血，由新北市城鄉發展局黃一平局長於108年2月17日主持授證典禮。而為達成侯市長提出「都更三箭」目標，加速改善新北市老舊與危險房屋現況，新北市政府將於近期成立「都市更新推動辦公室」，主動出擊解決都市更新相關議題並商議解決對策。

目前新北市30年以上老屋約有70萬戶，且人口數為全國最多的直轄市，接近400萬人，隨著高密度人口及都市發展，衍生出老舊建築林立、危險建築物與狹小巷弄情況發生，因此侯市長上任後立即要求落實「都更三箭」並積極成立「都市更新推動辦公室」，配合原有都市更新推動師與媒合平台機制，由推動師進入社區輔導，透過媒合平台提供民眾資金、技術協助等協助，加速老舊及危險建築物改建，改善都市環境與確保居住安全。

▲▼新北城鄉局長黃一平。（圖／新北城鄉局提供）

▲統計至17日城鄉局長黃一平新頒發的60位推動師，新北已達316位。（圖／新北城鄉局提供）

為解決社區住戶間彼此溝通協調問題，以及協助民眾對於法令上的疑問，新北市政府自103年創「都市更新推動師」，希望都更推動師從旁擔任協助者角色，逐步協助民眾早日完成社區重建或整修，而截至108年2月17日已培訓出316位推動師，共協助輔導超過137案自力更新案完成備查。

而配合推動防災型都市更新政策，市府也於都市更新推動師培訓課程中，特別加強「都市危險及老舊建築物加速重建」及「新北市防災建築再生自治條例」等內容，因此都更推動師除了協助依都更條例重建之都市更新案以外，也可協助推動危老重建及新北防災建築再生等循建管程序之一般重建案，目前已針對災害高風險社區進行推動師優先蹲點輔導，並成功輔導19案申請防災建築危險鑑定及評估。

關鍵字：侯友宜黃一平新北市城鄉局都更危老都更漢子老屋

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