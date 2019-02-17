為都更「開棺驗屍」驗DNA　張溫德：整合問題千奇百怪！

▲新北市都市更新處處長張溫德。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

根據主計處統計資料，全台平均屋齡在今（107）年已超過30年，其中新北市、台北市占數量最大宗，屋齡如此高的狀態下，都更、危老重建也尤其重要，但都更整合卻時常難以推動。曾擔任北市府都更處工程司的現任新北市都市更新處處張溫德長分享，其實整合問題千奇百怪，過去就曾遇到一個案例，搞到要「開棺驗屍」才告一段落。

整合問題除了常聽到的分回比例、出多少、分多少錢等事情，還有產權問題常阻擾著都更進行。張溫德說，有些區域屋主有地上物卻沒地、有地沒屋，甚麼問題都有，最扯的是有一次還差點「開棺驗屍」。

他說，因為當時該產權涉及「死亡繼承」，後代子孫紛爭不休，甚至跳出「不確定子孫」爭奪，最後搞到要開棺驗屍，要從先人身上提取DNA驗明身分，該名「不確定子孫」才放棄此事。可見整合難度有多高。

目前危老重建限時容積獎勵剩約1年半，張溫德認為，現在重建成本、需要時間、分多少都能夠算出來，而且目前新北市共有294位「危老推動師」也協助推動中，加上新北市的「防災一條龍」服務，已輔導10多個案例進入危老重建程序。

新北市長侯友宜上任後，2019年更新處也將有都更小組成立，加速推動整體危老進行。張溫德說，一般人的一生中可能就改建一次甚至遇不到，所以都會做為人生大事，政府一定會十分重視，政府的改革也是為了人有美好的家園，最後在新的一年，祝大家「豬」事大吉。