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北漂洗碗工娶富家女變大亨　負債跑路5億豪宅遭法拍

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▲▼由鉅三希。（圖／擷取自google map）

▲頂鮮101前董座周文保的台中豪宅由鉅三希遭法拍。（圖／擷取自google map）

財經中心／綜合報導

周文保曾是洗碗工，成為台南擔仔麵創辦人許穆生的女婿後，創立了頂鮮101打造餐飲王國，入住台中七期豪宅「由鉅三希」；但去年卻驚爆財務危機，爆出欠債10元跑路，原居住豪宅也淪為法拍屋。根據司法院公告，該戶自去年11月到本月21日已進入第4拍，開價已剩5,120萬元。寬頻房訊發言人徐華辰推估，該大樓車位單價每坪僅剩28萬元、已低於行情，此次拍賣應會脫標。

周文保16歲時，由台南北漂至台北華西街工作，一開始在華西街擔任台南擔仔麵洗碗工，約1年後轉外場、跑堂，由於身段柔軟、懂得察言觀色，再娶了許穆生三女兒後，也將台南擔仔麵品牌拓展至台中、高雄。

周文保不甘僅被稱作「許穆生的女婿」，意圖打造個人餐飲王國，除了101大樓86樓創立了頂鮮101品牌、還跨足上海，晉身為餐飲大亨；之後更與台南東東餐飲企業聯手，入主上櫃公司宏森光電，並吃下北台灣連鎖主辦婚宴的「晶宴會館」。

據蘋果日報報導，或許是周文保野心太大，導致財務出現狀況，107年5約遭宏森解聘，隨即傳出欠債10億元跑路消息，還驚動黑衣人向其岳父許穆生討債，最後岳父與劃清界線外，所住的豪宅也遭法拍。

周文保所住的「由鉅三希」位於台中市7期重劃區內，為區域指標性豪宅、屋齡約7年。而遭法拍的28樓戶，根據司法院公告，面積約180.76坪、1拍底價1億元，由於前3拍都流標，目前公告將於21日進行第4拍，底價為5,120萬元。

實價登錄揭露，該大樓同樓層、坪數曾有3筆紀錄與周文保戶相同，104年成交2筆都是8,100萬元，到106年11月則有一筆7,150萬元成交紀錄，徐華辰分析，由於此次法拍總價5,120萬元已遠低於過往金額，所以此次脫標機率相當高。

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