大同股東爆氣的土城標售案　2月26日標售

▲日前自稱大同股東的尚潔梅，直闖標售說明會現場爆氣抗議。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／新北報導

大同（2371）子公司尚志資產2月26日將公開標售土城區6,080坪土地，雖然1月10日大同公司受市場派股東指控「每周一賣」干擾，但負責標售的仲量聯行認為，此次標售土地區位良好，全程也依法辦理，且土城區空屋率為全台最低，十分有信心脫標。

根據最新一季內政部營建署空屋調查顯示，土城區人口約23.7萬人，總計8.7萬戶，其中空屋僅3,800戶，空屋率低至4.55％，不僅是大台北地區最低，更是六都最低。仲量聯行表示，顯見土城區住宅需求強勁。

▲大同公司新北市土城區員和段土地將標售。（圖／仲量聯行提供）

位於捷運土城站和海山站區域，各大建商紛紛插旗購地，且新案推出多已順利完銷。本區除未來萬大線二期、土城清水（北土城）交流道外，更有今年底即將營運的土城醫院。諸項建設利多，多數投資人皆看好此區市場，光是今年土城和海山捷運兩站附近推案量即預估高達220億元。

土城區房仲業者指出，由長庚醫院經營管理的土城醫院正式開幕營運後，將帶動地方發展，同時拉抬房市，目前醫護及相關產業家庭之群聚效應已開始發酵，陸續在本區找房。建商持續關注本區域，留意是否有土地新釋出的消息，隨時準備出手獵地。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，去年建商獵地金額破千億，全台土地交易市場持續增溫，今年建商仍不斷積極尋找精華土地。日前大同子公司尚志資產公告公開標售土城區員和段住宅土地，該標的鄰近捷運海山站及未來的萬大線LG11站，周邊還有商場、影城。正式公告出來後，國內各大建商皆積極表示關注。

本次標售的土城住宅區土地總面積約6,080坪，基地相當方整，無論要規劃成小坪數的首購型產品，或大坪數豪宅皆不成問題；本標的條件優越，是新北市少見稀有的大面積住宅用地。本案公告還未滿月，領標狀況極其踴躍，市場反應相當熱絡，我們非常有信心2月26日開標當日可以順利標脫。

仲量聯行總經理趙正義表示，此次招標仲量聯行將本持公平、公正、公開的方式，希望透過公開標售，替業主活化資產及也讓積極獵地建商買到優質標地創造雙贏的局面。

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