雙北恐引發棄屋潮？　章定煊：客人挖到地下室了！

▲學者指出雙北房市可能將面臨棄屋潮。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

房市分析與推測每個學者都有不同方式與看法，景文科技大學財務金融系副教授章定煊認為，房地產的價量分析跟股市的價量分析完全不同，房產可以很容易猜出建商想法。他認為，雙北建案仍是房地產市場主戰場，而雙北建商已將客戶挖到最底層，再這樣下去有可能引發一波棄屋潮。

章定煊指出，股市的價量分析，其實很多是分析者自己主觀的認知。房地產就很不一樣，就國泰指數來說，每一季就100多個到200個個案，分散在六大都會區高中低價格區域，共20個區域價格區間。一個價格區的個案數只有10個左右。

一萬五千戶的推案量，推其成交戶數也不超過2,000戶，分到各區域價格區間也不過100個購屋者。要猜到底在幹甚麼，並不是太難。只是大家有沒有耐性，慢慢看報告而已。

桃竹、台中、台南三個區域，目前都是在試水溫。章定煊分析，建商試著把價格往上拉，從推案量指數沒有增加來看，這是建商試水溫的動作。試的結果如何呢？

從台南來看，建商覺得熱呼呼的，銷售率往上攀升，尤其在低價區的價格上揚力道更大，這樣的結果會刺激台南建商的推案勇氣，高總價、高單價、高量體的案子會陸續出籠，只是台南的「無殼蝸牛」不知做何感想。

桃竹、台中試水溫的結果，消費者有點不太捧場，銷售率都有下滑。台中的高價區成交量有點縮減，桃竹區域除了竹北外都在縮水，台中區建商有可能還會繼續試試看，桃竹區域的建商大概會覺得水溫太涼了，接下來推案會有所節制。

台北、新北最為台灣房地產主戰場，目前狀況不太好，章定煊認為，建商價格放低，加大出貨量，期待能刺激市場，結果消費者不願意買單，降價後銷售率居然還下滑。

去年整個小宅瘋真的把雙北市場餵得太飽了，客人挖到最底層地下室了。建商用一些極端的條件繼續挖客的話，行情不好的話，有可能交屋時會發生棄屋潮。

高雄建商態度相對保守，推案是增加了，但是價格不敢往上拉，銷售率開得很好。接下來可能會走價量齊揚的模式。

硬是要講整體結果的話，雙北的推案金額幾乎佔了總市場一半的量，可以說是台灣房市的主戰場，主戰場的失利，整體房市的氣勢不可能太好。

較小規模的地方市場（台南僅占全國推案量5.50％而已），是很難帶動整體市場繼續往上。簡單的講，如果今年上半年還是維持這樣，去年的上半年可以確定是一波反彈波而已，對於市場還是不要任意追高比較好。