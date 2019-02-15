二拍砍17億仍流標　高雄85大樓兩飯店脫手「要等四拍」？

▲飯店因為董事長鄧文聰的財務問題而淪入法拍。（圖／記者陳韋帆攝）



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高雄85大樓內2家飯店14日舉行二拍，一口氣降價17億元至68億元，但仍再度流標，即使韓國瑜上任有帶動觀光潮，但是否能挽救飯店業窘境仍有待觀察。寬頻房訊發言人徐華辰表示，陸客是導致飯店經營危機的主因，即使走上法拍這條路，「大多都會面臨到三拍以上」，情況不是很樂觀。

目前85大樓的34、35樓是樂活商旅，37樓至85樓則是君鴻國際酒店，億大聯合在2011年以32億元取得這2家飯店產權，近期因為董事長鄧文聰出現財務問題，今年1月17日便以85億元底價進行一拍，但流標收場。

▲中南部日後可能有很多小型飯店會跟85大樓飯店一樣被法拍 。（圖／記者黃克翔攝）



如今直接打8折降到68億元仍是無人投標，若三拍再打8折就剩54.4億元，比最初底價降了30億元。徐華辰指出，飯店屬於特殊資產，通常「願意承接的都是同業或是特定投資人」，區域、規模、內部裝潢等等都會影響價位，因此「較難脫標」。

他表示，此外，這案子不好脫標的原因還有「產權複雜」，該案被登記為禁止處分，代表得標人日後若要轉移產權必須向法院申請，再加上原本一拍底價就開太高，所以「很有可能會等到四拍才有機會脫手」。

徐華辰也推估，之後中南部會有更多飯店被法拍，因為「這些中小型飯店沒有集團的資金支撐」，也缺乏餐飲、團客，即使韓流有暫時帶起錢潮也很難在短期內解決問題。