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遠雄少主接棒後最快3月出售大巨蛋股權　日本首富可望接手

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▲▼大巨蛋防災維護,大巨蛋防災工程作業。（圖／記者季相儒攝）

▲大巨蛋。（圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導

遠雄大巨蛋延宕多時，不僅遠雄集團頭疼、也成北市長柯文哲邁向總統之路重大路障，雖柯目前未正式表態參選下屆總統，不過今（20）日鏡週刊爆料，知情人士爆料，遠雄少主接棒後有意要出售大巨蛋股權，回歸於營建本業，而外傳想接手為日本首富，可能分兩階段出售，最快3月都審通過，就能拋開這顆燙手山芋。

遠雄創辦人趙藤雄近年逐漸淡出經營，將決策交棒給趙家長子趙文嘉，新少主接棒後，去年尋覓有意接手大巨蛋的對象，甚至多次言明要斷開這顆「燙手山芋」更多次在內部會議明確告知「不用再想大巨蛋了。」「最差就這樣了。」

週刊爆料，依流程遠雄預計2月底向北市府遞件，進行大巨蛋園區的環境差異評估，如果3月都審通過，4月遠雄就會開始申請建照變更程序，一般至少需3個月，但柯已要求在2個月內完成，若6月底前遠雄可以取得建照，大巨蛋重新動工的時間應該就是在今年夏天。

大巨蛋在3月都審通過後，股權交易案有望能浮出檯面，交易金額上看300億元，雖然遠雄強調，沒有刻意要找買家、轉讓股權，但目前鎖定一家台日合作的投資公司。

週刊報導，新團隊中最引人注目的為日本職棒福岡軟銀鷹隊的日商軟銀集團（SoftBank），不僅經營巨蛋棒球場有豐富經驗，屆時甚至可透過這層關係，對台日職棒進行更密切的交流，而軟銀集團創辦人是孫正義為日本電信巨擘，靠著獨到的眼光，獨家引進iPhone，成為日本首富。

知情人士透露，這家日本的投資公司，預定分二階段買下遠雄巨蛋公司股權，依照BOT合約規定，遠雄將先讓售大巨蛋50％股權，等取得使用執照或大巨蛋完工後，再移轉剩餘股權，遠雄只需負責興建部分，營運則由新團隊接手，該團隊包括國內2位傳產企業主、日商軟銀集團及泰國正大集團董事長謝國民，四方出資的新團隊，就是大巨蛋未來完工後的新經營團隊。

至於是否真的有新買家要接手？遠雄發言人楊舜欽表示，要不要買賣或股權移轉契約裡有明確規範，大巨蛋取得使照之前，遠雄持股必須超過50％，當然增資之後有增資規範，未來拿到使照後就沒這限制，目前不排除任何可能性，並強調現在沒有特定對象或買家，遠雄按照契約規範，會堅持履約。

關鍵字：大巨蛋卡蛋遠雄集團遠雄

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