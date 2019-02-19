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10億桃園廠房標售　商仲：物流業者有興趣

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▲▼平鎮工業區土地標售案。（圖／第一太平戴維斯提供）

▲平鎮工業區土地標售案。（圖／第一太平戴維斯提供）

記者陳韋帆／桃園報導

近來商用不動產交易興盛，業界紛傳台商回流引設廠趨勢，第一太平戴維斯表示，中美貿易戰興起帶動台商回流設廠趨勢，直接引發工業廠房的需求，去年開始工業廠房交易大幅轉熱。此次該行受委託標案為桃園平鎮工業區工業廠房總價近10億元，第一太平戴維斯指出，分析當地需求，推估物流業者將評估投標。

此次受託辦理桃園平鎮工業區工業廠房公開標售，標的位於經濟部編定的平鎮工業區內，正臨25米寬的工業一路，臨路面寬達110公尺以上，土地面積5,417坪，建物面積1,190坪，土地使用分區為乙種工業區，建蔽率及容積率分別為70％和210％，開標日期為4月2日，即日起開始領標。

第一太平戴維斯統計，2018年全台廠房交易金額達到216億元，年增率47％，創下近10年新高，其中桃園市更是設廠集中度最高的縣市，全台大型工業廠房交易有54％集中在桃園市，包括廣達、晶碩及嘉聯益都分別投入10億元以上的資金於桃園購置廠房。

其中廣達更斥資42.8億元擴大在龜山華亞科技園區廠房的佈局，是近3年單筆廠房最大金額交易記錄，也顯示桃園市在陸海空交通條件、人口充沛程度、廠商聚集性與成熟的工業區發展等優勢下，成為廠商設廠的首選縣市。

平鎮工業區屬於經濟部編定工業區，進駐廠商以電子零組件、金屬與機械設備製造為主，包括健鼎、中華精測、台灣晶技和敬鵬等上市公司皆在此設廠。由於平鎮工業區的進駐率已接近飽和，近2年少有大型交易，觀察平鎮工業區的價格變動，2015年平均土地單價約12萬元至14萬元，2016年則上漲至16萬元至17萬元，漲幅超過3成，2016年中華精測即以每坪17.1萬元，購入4,600坪土地興建新總部大樓，預計將在2019年底完工。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，從總體面觀察，桃園在企業設廠生產方面具備多項優勢，吸引多家指標大廠，包括廣達、台達電、網路設備大廠亞旭電腦和迅得機械等四家大廠加碼投資，初步預估在桃園的擴廠投資金額近80億元。其中，多數廠商在北台灣尋找設廠地點時，經常面臨工業區汙水處理量飽和而無法進駐的困境，而需另覓他處，這也在政府排除企業返台投資障礙的優先處理問題之列。

本次標售的平鎮工業區是桃園市少數具備充沛的汙水處理容量的工業區，將高度吸引汙水處理量較大的產業。另外，物流倉儲業在桃園的發展亦相當活躍，平鎮工業區連接國道一號及三號皆相當便利，且本次標售土地面積高達5,417坪，預期也將吸引物流倉儲業積極評估。

關鍵字：桃園平鎮工業區廠房廠辦商用不動產廣達晶碩嘉聯益都第一太平戴維斯

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