兩把刀刺向房市　章定煊：新舊屋廝殺戰、惡性倒閉潮

▲章定煊認為今年房市將是多空交戰、互相廝殺的一年。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

對於豬年房市有建商樂觀看待、但也有業者認為將引爆「新舊屋廝殺」，而景文科技大學財務金融系副教授章定煊接受專訪表示，今年將是「老屋賣地、新屋賣房」，且建設惡性倒閉越來越多的一年，甚至會一路延燒至明年，所以買屋自住者不可不防。

對於自住客建議，觀察近年房市，2016年為目前最差的時機，但2018年卻出現「小宅潮」。章定煊表示，2018年上半年的小宅潮，讓建商價格又硬起來了！在買方無法談到好價格的當下，他質疑，這樣的情況真的能進場嗎？

分析全國房市狀態，從2017年Q4狀態談起，北區已「價冷量縮」。那危老限時容獎對於新北市、台北市是否為解藥？章定煊認為，危老推動後幾乎都是少量地主戶，除非是大型推案，否則難以左右市場。

針對近日頻傳建商惡性倒閉，章定煊指出，這就是部分建商當初取得成本過高的結果。許多建商在房市好時，紛紛獵地蓋屋，並賣出一個非區域行情的價錢，最後在房市急轉直下的狀態，「寧願放給他倒，也不願意賠售」。

原因來自於「超貸」，他說，部分惡劣建商，在起造前融資就已經做了預防措施，不知透過何種方式進行「超貸」，在房市不景氣的現況，寧願選擇不要，放給他倒還有賺，估計這一兩年將越演越烈。

另外，觀察市場，3年以上「無效餘屋」與「預售、新屋」，以及中古屋的價格廝殺戰已經開始，一般人定義5年以上屬於新古屋，但在業者觀念，其實3年以上未賣掉的新屋，就已經被稱作「無效餘屋」，雙方價格若仍僵持不下，就有可能出現倒閉潮。

而部分區域已經出現新屋與中古屋價格相近的情況，章定煊說，原因在於屋主僵持不下。他說，過去舊屋的房價就已被高估，加上新都更條例推出後，屋主隨時可以退場，大幅減低建商都更意願，也將導致都更更難推動，倘若老屋老到無法使用還未實現都更，就有可能引發「失望性賣壓」，到時將是很可怕的情景。

按照這樣的走向，最終可能演變出兩把刀刺向房市，章定煊說，老屋賣地、新屋賣房的「失望性賣壓」，以及部分當初取得土地成本過高的建商，「惡劣倒閉」的情況也將越來越多。

惡劣倒閉導致建案流入銀行法拍，再回流到市場的賣壓，加上新屋、預售、新古屋、二手屋的價格廝殺戰。在整體房市去化量仍未達到平衡的狀態，章定煊建議這1～2宜休生養息，避免再徒增賣壓。

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