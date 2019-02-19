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兩把刀刺向房市　章定煊：新舊屋廝殺戰、惡性倒閉潮

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▲▼景文科技大學財務金融系副教授章定煊。（圖／記者陳韋帆攝）

▲章定煊認為今年房市將是多空交戰、互相廝殺的一年。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

對於豬年房市有建商樂觀看待、但也有業者認為將引爆「新舊屋廝殺」，而景文科技大學財務金融系副教授章定煊接受專訪表示，今年將是「老屋賣地、新屋賣房」，且建設惡性倒閉越來越多的一年，甚至會一路延燒至明年，所以買屋自住者不可不防。

對於自住客建議，觀察近年房市，2016年為目前最差的時機，但2018年卻出現「小宅潮」。章定煊表示，2018年上半年的小宅潮，讓建商價格又硬起來了！在買方無法談到好價格的當下，他質疑，這樣的情況真的能進場嗎？

分析全國房市狀態，從2017年Q4狀態談起，北區已「價冷量縮」。那危老限時容獎對於新北市、台北市是否為解藥？章定煊認為，危老推動後幾乎都是少量地主戶，除非是大型推案，否則難以左右市場。

針對近日頻傳建商惡性倒閉，章定煊指出，這就是部分建商當初取得成本過高的結果。許多建商在房市好時，紛紛獵地蓋屋，並賣出一個非區域行情的價錢，最後在房市急轉直下的狀態，「寧願放給他倒，也不願意賠售」。

原因來自於「超貸」，他說，部分惡劣建商，在起造前融資就已經做了預防措施，不知透過何種方式進行「超貸」，在房市不景氣的現況，寧願選擇不要，放給他倒還有賺，估計這一兩年將越演越烈。

另外，觀察市場，3年以上「無效餘屋」與「預售、新屋」，以及中古屋的價格廝殺戰已經開始，一般人定義5年以上屬於新古屋，但在業者觀念，其實3年以上未賣掉的新屋，就已經被稱作「無效餘屋」，雙方價格若仍僵持不下，就有可能出現倒閉潮。

而部分區域已經出現新屋與中古屋價格相近的情況，章定煊說，原因在於屋主僵持不下。他說，過去舊屋的房價就已被高估，加上新都更條例推出後，屋主隨時可以退場，大幅減低建商都更意願，也將導致都更更難推動，倘若老屋老到無法使用還未實現都更，就有可能引發「失望性賣壓」，到時將是很可怕的情景。

按照這樣的走向，最終可能演變出兩把刀刺向房市，章定煊說，老屋賣地、新屋賣房的「失望性賣壓」，以及部分當初取得土地成本過高的建商，「惡劣倒閉」的情況也將越來越多。

惡劣倒閉導致建案流入銀行法拍，再回流到市場的賣壓，加上新屋、預售、新古屋、二手屋的價格廝殺戰。在整體房市去化量仍未達到平衡的狀態，章定煊建議這1～2宜休生養息，避免再徒增賣壓。

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關鍵字：景文科技大學章定煊房市新屋中古屋買屋超貸無效餘屋餘屋預售賣屋

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