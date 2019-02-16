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屋主賣屋堅持貴400萬　最後成交大賺1千萬

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▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／記者季相儒攝）

▲曾有人賣屋就是要貴行情400萬，5年後大賺1千萬。（示意圖／記者季相儒攝）

記者陳韋帆／台北報導

許多人買屋會透過實價登錄了解當地行情，但真能從實價找到標準？景文科技大學財務金融系副教授章定煊分享了一個親身案例，有屋主堅持賣貴行情400萬，經過5年左右竟也真的成交，還比當初貴了1千萬。章定煊指出，實價登錄無法揭露價格形成，奉勸一般屋主或買屋的人，還是用時間等待最好。

買屋賣屋時，都需要在心中為標的物件建立合理市價的尺。章定煊強調，無論買屋與賣屋都要看很多的房子，來建立這把尺，因為無論是估價系統或實價登錄資料都沒辦法反映價格是如何形成的。

章定煊分享親身經歷，他說，「我曾經看過一個物件，一般都是公寓頂加，但這個物件是電梯頂加，而且在頂加的地方看出去有景觀，因為大樓屋齡頗高，使它的總價受到很大的限制。」但是這個物件使用空間大、不用爬樓梯、景觀與較低的總價，屬於一個容易一看就喜歡的物件。

那時候正處於多頭的時候，當行情1,000萬的時候，這個屋主堅持要賣1,400萬；行情上升到1,400萬時，他又調整價格到1,800萬；當行情上漲1,600萬的時候，屋主又堅持要賣2000萬。

這位屋主永遠堅持要比行情多賣400萬。所以這個物件賣了非常多年，從大仲介流到小仲介；從小仲介流到跑單幫的仲介。甚至有一段時間，沒有任何仲介願意再接這個物件。

經過約5年，居然出現一個大氣的買主。章定煊表示，該屋主可能沒有行情概念，看了喜歡就出手，最後用2,160萬的價格買下這個物件。

這故事告訴購屋的人，即使明知道行情，但屋主堅持多賣400萬，購屋族也可能被動搖。因為心態會覺得「真的喜歡可以加一點」、「長期自住貴一點也還好」。章定煊提醒，但是買貴的事實還是存在的，這點心裡還是要有數。

對於實價登錄價格揭露，章定煊表示，從此案例中，會知道實價不會顯示價格的形成過程；因為就是有一些不太懂市價的買方或賣方，在市場成交一些偏離行情的價格，所以不是實價登錄的資料就可以全盤接受。

最後章定煊說，一般人不管是買屋還是賣屋，等待是有價值的，快買快賣的動作，只適合搶帽子的投資客，我們一般人還是多花點時間，深思熟慮再動作比較好。

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