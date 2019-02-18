2019房價止跌訊號現蹤　這兩類產品會很夯　

▲《樂居》預測2019年進入平靜的築底階段，預估較好是小坪數自用型住宅，還有商用不動產，去化的速度會較為迅速。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃靖惠／綜合報導

房市進入盤整階段多時，網路房價平台《樂居》創辦人李奕農在臉書預測，因持續低利率且無新打房政策，以及建商看好後市，加上企業返台布局，讓商用不動產市場旺，房價止跌訊號已經出現，2019年進入平靜的築底階段，預估較好是小坪數自用型住宅，還有商用不動產，去化的速度會較為迅速。

《樂居》依實價登錄資訊揭露區段房價變化，提供購屋民眾參考，從資料庫中挑選交易戶數最多100個社區，觀察這些社區每年交易價格是漲是跌？而挑選這幾個社區因為交易量穩定作為觀察指標。

網站分析，2018年初房市風向已悄悄改變，一甩2017年悲觀態度，因2018年成交量、政策環境相對友善、不會升息等三大原因，有利於自主買房者進場。

再進一步看今年度房市變化，綜觀產、官、學三方對於房市看多和看空各半，《樂居》分析，但比較值得注意的是，2018年看得很空戴德梁行董事總經理顏炳立，今年的講法上，已經轉向，認為自住的買方可以看房了，其他的則與2018年的差異不大。

今年和去年整體市場氛圍不會差異很大，至於民眾最關心的房價變化部分，2018年價已經算是底部，比較偏剛性需求住宅的部分，房價再下修的機率不高，但是大坪數豪宅的部分，還是比較有困難的。

《樂居》今年度趨勢報告大膽預測，房價止跌訊號已經出現、而且新案開工數大幅增加、交易量大增等三個趨勢，有利於自住買方進場。

第一、成交量連兩年回升

自2016年以後，交易量已經連兩年回升，代表有越來越多買方願意進場。

第二、2018年上漲社區超過下跌社區數

依樂居社區資料庫中，每區挑選交易戶數最多100個社區(代表交易量穩定)作觀察指標，從數據解讀可看出2018年各區交易量最大的社區中，房價與前一年相比，是2015年以來，首度上漲社區的數量多過下跌社區的數量，房價止跌的訊號出現。

第三、建築開工數連兩年成長

房地產景氣不好時，許多建案即使拿到建照，也會盡量申請展延，避免資金投入故多，因為建案一旦開工，就會有銷售和資金上的壓力，因此建案開工數和建商購地金額，程度反應出建商對後市的看法。

最後強調，2019年低利率持續，且無新的打房政策，加上建商去年底購地金額即開工數為近年新高，以及企業返台布局，讓商用不動產市場旺，所以代表房市最壞的時間點已經過去。

2019年房市處於平靜的築底階段，但看好小坪數的自用型住宅，還有商用不動產，去化的速度會較為迅速。