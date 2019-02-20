達麗金豬年推出五大案　總銷上達150億元

▲去年全民萬歲案受高雄大雨影響工程進度，收益將挹注到今年。（圖／達麗建設提供）

記者陳韋帆／台北報導

達麗建設（6177）金豬年預計推出五大案，台灣主力戰場以新北市三重「仁信段」以及台中的「碧柳段案」為主，加上美國西雅圖「太空塔」案與高雄等，預計總銷上看150億元。達麗建設表示，去（107）年受高雄「全民萬歲」工程進度影響，導致業績未即時反應，但今年營運將蓄勢轉強。

去年達麗推出北市信義區的「達麗101」、台中的「福德段案」、「達麗漾CITY」，以及美國總銷45億元的第五大道新案。其中「達麗101」以及「福德段案」仍銷售中；另外，「達麗漾CITY」、「Koda Fifth Avenue達麗第五大道」目前銷售約9成5、近乎完銷。

達麗建設表示，去年公司旗下總銷58億元「全民萬歲」，銷售率已達8成以上，但因日前高雄連日大雨導致工程進度受影響，所以該案收益將轉至今年完工挹注，加上預定今年完工的「達麗漾CITY」，營運將優於明年、向上攀升。

針對金豬年規劃，達麗指出，將推出五大案，新北市部分以三重「仁信段」第一、二期為主，預計分別第一季與第二季推出，兩期總銷30億元；台中市推出的「碧柳段案」總銷46億；高雄「惠民段案」則將有總銷10億元推案，全部預計110年完工。

另外，去年購入的美國西雅圖「太空塔案」，合計總銷約58億元，預計111完工。合併所有銷售案，今年總銷將逾150億元。