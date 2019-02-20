ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

達麗金豬年推出五大案　總銷上達150億元

ETtoday新聞雲

▲▼達麗建設,高雄,全民萬歲。（圖／達麗建設提供）

▲去年全民萬歲案受高雄大雨影響工程進度，收益將挹注到今年。（圖／達麗建設提供）

記者陳韋帆／台北報導

達麗建設（6177）金豬年預計推出五大案，台灣主力戰場以新北市三重「仁信段」以及台中的「碧柳段案」為主，加上美國西雅圖「太空塔」案與高雄等，預計總銷上看150億元。達麗建設表示，去（107）年受高雄「全民萬歲」工程進度影響，導致業績未即時反應，但今年營運將蓄勢轉強。

去年達麗推出北市信義區的「達麗101」、台中的「福德段案」、「達麗漾CITY」，以及美國總銷45億元的第五大道新案。其中「達麗101」以及「福德段案」仍銷售中；另外，「達麗漾CITY」、「Koda Fifth Avenue達麗第五大道」目前銷售約9成5、近乎完銷。

達麗建設表示，去年公司旗下總銷58億元「全民萬歲」，銷售率已達8成以上，但因日前高雄連日大雨導致工程進度受影響，所以該案收益將轉至今年完工挹注，加上預定今年完工的「達麗漾CITY」，營運將優於明年、向上攀升。

針對金豬年規劃，達麗指出，將推出五大案，新北市部分以三重「仁信段」第一、二期為主，預計分別第一季與第二季推出，兩期總銷30億元；台中市推出的「碧柳段案」總銷46億；高雄「惠民段案」則將有總銷10億元推案，全部預計110年完工。

另外，去年購入的美國西雅圖「太空塔案」，合計總銷約58億元，預計111完工。合併所有銷售案，今年總銷將逾150億元。

關鍵字：達麗建設三重仁信段台中碧柳案高雄全民萬歲太空塔6177

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3907

土城青年住宅開工　534戶海山商區110年完工

土城員和段青年社會住宅新建統包工程，今日上午10時舉行開工動土典禮，由市長侯友宜主持，邀請超過百位地方里民一同蒞臨，祈求工程順利進行。未來將提供543戶青年社會住宅，且鄰近捷運板南線BL04海山站走路..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3907

遠雄開春紅盤逾12億元　張麗蓉：1天要再賣1億元

遠雄建設（5522）日發布2019年房市見解，遠雄房地產總經理張麗蓉表示，今年房市將「持續成長、房市看溫穩」，所以將繼續推出11新案主打自住客剛性需求的「輕小宅」，總銷共317億元，合併過去建案預計1..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3907

南山單坪月租4,672元踢下101　商辦奪冠王座易主

全台租金最高的商辦大樓已不再是台北101大樓，據實價登錄，台北南山廣場以月租單價每坪4,672元，刷新101原4,411元最高紀錄，成為新的商辦之王。

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3906

兩把刀刺向房市　章定煊：新舊屋廝殺戰、惡性倒閉潮

對於豬年房市有建商樂觀看待、但也有業者認為將引爆「新舊屋廝殺」，而景文科技大學財務金融系副教授章定煊接受專訪表示，今年將是「老屋賣地、新屋賣房」，且建商惡性倒閉越來越多的一年，甚至會一路延燒至明年，所..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3906

10億桃園廠房標售　商仲：物流業者有興趣

近來商用不動產交易興盛，業界紛傳台商回流引設廠趨勢，第一太平戴維斯表示，中美貿易戰興起帶動台商回流設廠趨勢，直接引發工業廠房的需求，去年開始工業廠房交易大幅轉熱。此次該行受委託標案為桃園平鎮工業區工業..

23小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3805

中和5億建商烙跑建案遭法拍　一拍停拍、地主也受害？

遭建商惡意倒閉的中和區「嘉泉名璽」建案，原定今（19）日進行一拍，但根據法院公告，由於債務人提出異議，所以全案暫時停止拍賣。寬頻房訊發言人徐華辰表示，根據裁判書內容，研判應是地主為保全自身所提出異議，..

2月19日 13:01

//cdn2.ettoday.net/images/3824

大同股東爆氣的土城標售案　2月26日標售

大同（2371）子公司尚志資產2月26日將公開標售土城區6,080坪土地，雖然1月10日大同公司受市場派股東指控「每周一賣」干擾，但負責標售的仲量聯行認為，此次標售土地區位良好，全程也依法辦理，且土城..

2月19日 11:49

//cdn2.ettoday.net/images/3904

影／全台1萬2,481間空租店面　大安區618間最多

全台老店熄燈潮引爆！近期台北高租金壓垮知名店面新聞不斷，台北永福樓、東區SWATCH、金礦咖啡、金石堂城中店等，不少付租能力不差的老店都不敵高租金壓力紛紛收攤，許多知名商圈店面也陸續貼上招租字樣。屋比..

2月19日 11:09

//cdn2.ettoday.net/images/3832

「京華城」3／29第2次開標　容積半買半相送

台北市京華城商場去年12月12日1拍流標後，預定3月29日將再次公開招標。負責招標的商仲業者戴德梁行表示，此次調整為「全區標售」、「容積半買半相送」、「調整標售底價」三大項目。

2月18日 18:58

//cdn2.ettoday.net/images/3904

雙北恐引發棄屋潮？　章定煊：客人挖到地下室了！

房市分析與推測每個學者都有不同方式與看法，景文科技大學財務金融系副教授章定煊認為，房地產的價量分析跟股市的價量分析完全不同，房產可以很容易猜出建商想法。他認為，雙北建案仍是房地產市場主戰場，而雙北建商..

2月18日 18:35

相關新聞

韓粉朝聖金銀河　發文：實際行動支持韓市長

遠雄豬年新推案　總銷上達317億元

快訊／水淹到胸部！3人到大安海水浴場戲水受困沙洲

韓國瑜累到取消行程　王丹：辭了吧

讀者迴響

熱門新聞

投資客「佔領」　日人批台灣房價..

桃園首座社宅　明開放申請

全最貴停車場　市值暴跌58億

房市兩把刀　新舊屋廝殺戰、惡性..

台中最綠意豪宅　跌破行情的真相

章定煊：雙北恐引發棄屋潮

買房變屋奴　但能租屋一輩子嗎？

師大租金下跌　漢堡王新址更優

轉手秒賠1445萬！內湖新富街..

環狀線年底通車　板橋無感　中和..

最新新聞更多

全最貴停車場　市值暴跌58億

桃園首座社宅　明開放申請

包租婆驚：回家要細看住火險保單

投資客「佔領」　日人批台灣房價..

轉手秒賠1445萬！內湖新富街..

娃娃機月賺500！達人曝西門町..

高雄「一戶6千萬」豪宅已售12..

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

蓋房也造鎮　新天堂樂園創50萬..

律師募資1.8千萬　開包租代管..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366