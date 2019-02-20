土城青年住宅開工　534戶海山商區110年完工

▲土城員和段青年住宅基地位子空拍圖。（圖／新北市府提供）

記者陳韋帆／新北報導

土城員和段青年社會住宅新建統包工程，今日上午10時舉行開工動土典禮，由市長侯友宜主持，邀請超過百位地方里民一同蒞臨，祈求工程順利進行。未來將提供543戶青年社會住宅，且鄰近捷運板南線BL04海山站走路僅5分鐘，預計110年底完工。

▲土城員和段青年住宅未來模擬圖。（圖／新北市府提供）

土城員和段青年社會住宅基地面積約8,213平方公尺，地上12層至14層、地下3層建築物；外型用色活潑並設計大型空橋，讓建物充滿律動感及生命力，另於樓層中設有挑高空中景觀平台，提供住戶休憩空間並聯繫社區情感及向心力。

社區中庭設有兒童遊戲場及遊具設施，並與鄰接公園串成都市小花園。首創導入多元化公益空間新概念，在社區本身規劃社會托老中心、青創中心及庇護工場，讓年輕人能在社區創業、就業，亦能安心托護家中長輩。

讓弱勢族群擁有自力更生的場所，也提供住戶居民便利消費的好選擇。另為建設永續、節能、智慧的「優質好宅」，特別導入綠建築、智慧建築及通用化之概念，能讓不同年齡層與身心障礙的承租戶皆可舒適入住。

侯友宜表示，新北市社宅選址以便利的公共運輸系統搭配完善的生活機能，將社會住宅分布在各交通便利的地點，尤其本案鄰近捷運板南線及土城交流道，交通相當便利。

另外，目前捷運萬大線也正積極建設中，在未來將形成更完整的交通網絡，交通也將更為便捷及快速。隨著捷運三環三線一步一步實現的同時，新北市的社宅興建數量也逐步一年一年的增加。

侯友宜強調，在社會住宅品質上，市府用心秉持打造高品質與高水準的社會住宅，並融入多元公益空間，讓青年可以住得安心、放心，實現新北市宜居樂活城的願景。