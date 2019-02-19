錢進高雄追韓流　高雄舊商圈房價每坪站穩3字頭

▲高雄捷運。（圖／記者謝婷婷攝）



記者黃靖惠／綜合報導

南、北購屋族需求取向大不同，直接影響區段房價高低，北部人最愛的捷運宅到了南部不見得搶手。僑馥建經公司統計的高捷沿線房價地圖發現，雙軌交會站房價並未如預期高價，反而是舊商圈因生活機能佳，房價有支撐，像是三多商圈、獅甲商圈新案價格已站上3字頭。

消費者購屋越來越重視周邊生活機能，除了要有市場、學校、公園外，雙北通勤族更會考量是否有捷運、公車等交通設施，這也直接影響沿線區段房價的高低。

但對於高雄地區來說，捷運沿線周邊房價似乎不受影響，熱門成交及高房價區仍以幾個舊商圈為主，像是三多商圈、獅甲商圈。

以高雄捷運線目前分為橘線、紅線兩條線，去年12月整月總搭乘為626萬人次，日平均20萬人次進出站。

日前僑馥建經公司依實價登錄統計，去年前十個月紅、橘線各站700公尺範圍內的新成屋、中古屋房價，並繪製成一張捷運地圖，讓消費者一目了然。

其中，新成屋價格最高站點為捷運三多商圈，單坪價格達到32.9萬元，其次是捷運獅甲站每坪達到32.4萬元，成為捷運沿線唯二站上3字頭的站。

反觀捷運、輕軌交會的雙軌站房價，卻沒有明顯變化，以橘線與輕軌交會西子灣哈瑪星站，單坪22.6萬元、紅線及橘線交會美麗島站，單坪24.5萬元，交會站全都沒有超過3字頭。

僑馥建經總經理彭慶分析，高捷雙線新成屋價格仍遠高於中古屋，少有一手房賣得比二手房便宜的情況，再者目前高房價區段仍以美術館地區、生活機能較佳的舊商圈為主。以三多商圈為例，是高雄土地公告現值最高區段，加上該區可建築素地有限，因此新屋供給出現斷層，周邊新案多數戶站上3字頭，成為拉高均價主因。

▼高雄捷運沿線房價地圖。（圖／翻攝自僑馥建經）

