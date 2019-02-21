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區別重劃區　千萬元市中心宅更保值

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▲台中捷運綠線預定2019年通車。（圖／ETtoday資料照）

▲市中心生活機能佳，2019年台中建商瞄準市中心推小宅。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台中報導

重大建設加持、台中重劃區房市持續看旺，每坪25萬元單價已成為購屋基本門檻；但除了新興重劃區外，台中市中心近來持續有建商整合、預計第二季後推出，除了具備生活機能優勢，也累積不少在地購屋需求；房市專家分析，市中心土地稀有、不容易出現比價效應，因此較重劃區更具備保值效果，是不少自住客最喜愛的產品。

台中重大建設不多，重大建設僅有各重劃區交地、以及捷運、國道交流匝道等數的出來的交通建設；產業以傳產業居多、人口穩定發展，整體房市緩慢而穩定，8年來房價每年以10%上漲。也因為房價不似北部地區漲的快，本地民眾接受度也較高。

而台中市近幾年推案發展都在74號快速道路沿線重劃區，在土地成本持續墊高下、每單坪房價也一路走升；包括七期重劃區的45萬元，水湳經貿園區、單元二40萬元、11期與14期每坪30至35萬元，以及最近熱門的捷運機廠特區每坪25萬元等，推估3房住宅含車位總價已接近千萬元。

除了重劃區，近期也有不少指標型建案在北屯市中心陸續推出；元城建設-文學苑於松安街推出38、39坪3房，順天建設於北屯路、親親影城旁推出27坪、33坪、36坪2-3房產品，富宇建設於松和街、大漁建設於修齊街建案尚在規劃中。

專家分析， 這些北屯、北區精華市中心住宅案，區別於重劃區價格，地段力更強，訴求自住換屋客，今年年推案價格勢必在3字頭以上， 市場推估3房總價落在1100至1500萬元左右，破千萬確定是基本門檻。

也因此，「含車位總價千萬元」左右的新成屋住宅，在市場因此更炙手可熱；位於捷運G5站的新成屋「耀文心」主打地段與機能性， 推出36至40坪廣告戶998萬起的3房產品。 位於松竹路全聯旁的「富旺米蘭雙星」開價26至28萬元，坪數58至66坪、4房為主力；漢口路的「聚合發迎翠」以40坪、每坪27萬元，同樣具有價格優勢。

關鍵字：房產台中重劃區市中心購屋

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