中和百坪小基地重建獲10％容獎　危老重建新北再添一樁

▲中和安平段危老重建推動成功舉行動土典禮。（圖／新北市府提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市危老重建案「中和區安平段」成功推動！申請人將面積不到400平方公尺（約118坪）的2棟屋齡已達65年以上加強磚造老舊1層樓建築物透過「危老重建」方式辦理重建。更新處表示，重建後，可改善原本已不適居住的問題，未來新建築物將增加耐震結構安全，讓居住者能住的更安心。

「危老重建」是針對小坪數、不勘使用、維修不符成本等老屋所設立的條例，與「都市更新」必須取得連續五棟超過500平方公尺等限制不同。

中和區安平段危老重建案位於捷運永安市場站周邊的宜安路巷內，原有房屋為民國41年興建完成，至今屋齡已超過65年，房屋老舊且居住機能已不符需求，因基地面積不到500平方公尺，難以適用都更條例申請最小面積規定，遲遲無法推動更新。

申請人於106年底得知新北市已陸續核准危老重建案例後，於107年開始向市府申請危老重建相關適用證明及重建計畫審查，從申請危老重建計畫書審查到取得建築執照，時間僅約半年，讓申請人可以快速完成老舊建築重新改建。

從危老條例發布上路至今不到2年的短短時間內，新北市危老重建核准案量已達30案，現已12核准建築執照，8案辦理拆除動工中，為全國核准案量最多且推動效率最高的縣市，顯示新北市政府協助改善民眾居住安全的決心與行政高效率。

新北市都市更新處特別提醒民眾，危老條例提供施行起3年內申請之重建計畫即給予10％容積的時程獎勵，民眾可盡快完成整合並向新北市都更處申請重建計畫，以免錯失時程獎勵優惠，同時亦可快速改善居住環境。