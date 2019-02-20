遠雄4豪宅買氣熱　春節總銷6.4億開紅盤！

▲春節期間遠雄豪宅開出紅盤，其中又以香榭園銷售3.5億業績最多。（圖／遠雄提供）

記者陳韋帆／台北報導

遠雄（5522）20日發布最新規劃與推案，遠雄表示，今（108）年預計推出317億總銷案量，同時因應春節銷售業績，也將持續力推遠雄四大豪宅。遠雄房地產張麗蓉表示，春節期間統計所又住宅幾乎每日都有賣出4、5戶，刷出一片紅盤，豪宅部分更刷出6.4億業績，也將持續力推豪宅，望能再衝佳績。

遠雄表示，過去因陸限汙、查稅、加上今年以來中美貿易戰戰火加劇，不少台商將生產基地移回台灣以避戰火、降低成本，這一股台商回流潮帶動了工業地產及豪宅的需求。

其中，豪宅部分具有地段的未來「增值」潛力，擁有品牌、規劃、建材設計、住戶及管理方式，「逢低買進」的買點浮現；遠雄表示，購買豪宅產品的客群需求，不外乎是「保值」與「增值」。

遠雄目前力推4棟豪宅，有新北市新莊副都心的「遠雄九五」、中和「遠雄香榭園」；高雄部分有亞洲新灣區的「遠雄THE ONE」；台北市內湖五期重劃區的「遠雄晴空樹」。張麗蓉表示，粗估4棟豪宅春節總銷金額、約上達6.4億元。

新北市新莊副都心的「遠雄九五」，去年10月成屋落成後，首次舉辦VIP封館活動邀約，4天就已創下1.7億業績。

針對該區市況部分，遠雄表示目前商圈發展尚未成形，難免買方對房市態度趨於保守，但是在108年環狀線通車，109年AU百貨、國際飯店陸續開幕後，整體區域就會受惠於產業發展帶來的效益，此時逢低入場，當景氣好轉，房市上漲時，豪宅漲幅最大，就有絕佳投資優勢。

新北市的中和左岸「遠雄香榭園」，是遠雄左岸區段內最大豪宅建案，每戶均百坪以上、戶戶面河景。根據實價登錄，「遠雄香榭園」今年為台北水岸百坪豪宅交易量榜首，遠雄表示，目前主要客群為台北市專業經理人、醫生、退休族、企業主等來此置產，近日因台商最新一波資金回流與春節返鄉潮，在春節期間成功銷售了3.5億業績。

高雄亞洲新灣區的「遠雄THE ONE」落成後，已成為台灣第一高住宅，市長韓國瑜上任後，高雄房市買氣、交易量均創新高。遠雄統計9合1選舉過後至今，已銷售13戶、業績超過10億元，其中春節期間僅計算初三、初四兩日的封館VIP活動，就已衝出1.2億業績，新春就開出一片紅盤。

北市內湖五期重劃區「遠雄晴空樹」，目前已銷售剩個位數，遠雄表示，春節期間晴空樹雖然未貢獻業績，但主因也是戶數所剩不多，另外，五期為台北市最後一塊未開發重劃區，未來性十分可觀，所以預計將在今年第二季完銷。