ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

遠雄4豪宅買氣熱　春節總銷6.4億開紅盤！

ETtoday新聞雲

▲▼中和左岸,豪宅,遠雄,香榭園。（圖／遠雄提供）

▲春節期間遠雄豪宅開出紅盤，其中又以香榭園銷售3.5億業績最多。（圖／遠雄提供）

記者陳韋帆／台北報導

遠雄（5522）20日發布最新規劃與推案，遠雄表示，今（108）年預計推出317億總銷案量，同時因應春節銷售業績，也將持續力推遠雄四大豪宅。遠雄房地產張麗蓉表示，春節期間統計所又住宅幾乎每日都有賣出4、5戶，刷出一片紅盤，豪宅部分更刷出6.4億業績，也將持續力推豪宅，望能再衝佳績。

遠雄表示，過去因陸限汙、查稅、加上今年以來中美貿易戰戰火加劇，不少台商將生產基地移回台灣以避戰火、降低成本，這一股台商回流潮帶動了工業地產及豪宅的需求。

其中，豪宅部分具有地段的未來「增值」潛力，擁有品牌、規劃、建材設計、住戶及管理方式，「逢低買進」的買點浮現；遠雄表示，購買豪宅產品的客群需求，不外乎是「保值」與「增值」。

遠雄目前力推4棟豪宅，有新北市新莊副都心的「遠雄九五」、中和「遠雄香榭園」；高雄部分有亞洲新灣區的「遠雄THE ONE」；台北市內湖五期重劃區的「遠雄晴空樹」。張麗蓉表示，粗估4棟豪宅春節總銷金額、約上達6.4億元。

新北市新莊副都心的「遠雄九五」，去年10月成屋落成後，首次舉辦VIP封館活動邀約，4天就已創下1.7億業績。

針對該區市況部分，遠雄表示目前商圈發展尚未成形，難免買方對房市態度趨於保守，但是在108年環狀線通車，109年AU百貨、國際飯店陸續開幕後，整體區域就會受惠於產業發展帶來的效益，此時逢低入場，當景氣好轉，房市上漲時，豪宅漲幅最大，就有絕佳投資優勢。

新北市的中和左岸「遠雄香榭園」，是遠雄左岸區段內最大豪宅建案，每戶均百坪以上、戶戶面河景。根據實價登錄，「遠雄香榭園」今年為台北水岸百坪豪宅交易量榜首，遠雄表示，目前主要客群為台北市專業經理人、醫生、退休族、企業主等來此置產，近日因台商最新一波資金回流與春節返鄉潮，在春節期間成功銷售了3.5億業績。

高雄亞洲新灣區的「遠雄THE ONE」落成後，已成為台灣第一高住宅，市長韓國瑜上任後，高雄房市買氣、交易量均創新高。遠雄統計9合1選舉過後至今，已銷售13戶、業績超過10億元，其中春節期間僅計算初三、初四兩日的封館VIP活動，就已衝出1.2億業績，新春就開出一片紅盤。

北市內湖五期重劃區「遠雄晴空樹」，目前已銷售剩個位數，遠雄表示，春節期間晴空樹雖然未貢獻業績，但主因也是戶數所剩不多，另外，五期為台北市最後一塊未開發重劃區，未來性十分可觀，所以預計將在今年第二季完銷。

關鍵字：遠雄張麗蓉5525豪宅新北市新莊副都心遠雄九五中和遠雄香榭園高雄亞洲新灣區遠雄THE ONE台北市內湖五期重劃區遠雄晴空樹

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3908

達麗金豬年推出五大案　總銷上達150億元

達麗建設（6177）金豬年預計推出五大案，台灣主力戰場以新北市三重「仁信段」以及「碧柳段案」為主，加上美國西雅圖「太空塔」案與高雄等，預計總銷上看150億元。達麗建設表示，去（107）年受高雄「全民萬..

2小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3907

土城青年住宅開工　534戶海山商區110年完工

土城員和段青年社會住宅新建統包工程，今日上午10時舉行開工動土典禮，由市長侯友宜主持，邀請超過百位地方里民一同蒞臨，祈求工程順利進行。未來將提供543戶青年社會住宅，且鄰近捷運板南線BL04海山站走路..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3907

遠雄開春紅盤逾12億元　張麗蓉：1天要再賣1億元

遠雄建設（5522）日發布2019年房市見解，遠雄房地產總經理張麗蓉表示，今年房市將「持續成長、房市看溫穩」，所以將繼續推出11新案主打自住客剛性需求的「輕小宅」，總銷共317億元，合併過去建案預計1..

6小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3907

南山單坪月租4,672元踢下101　商辦奪冠王座易主

全台租金最高的商辦大樓已不再是台北101大樓，據實價登錄，台北南山廣場以月租單價每坪4,672元，刷新101原4,411元最高紀錄，成為新的商辦之王。

7小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3906

兩把刀刺向房市　章定煊：新舊屋廝殺戰、惡性倒閉潮

對於豬年房市有建商樂觀看待、但也有業者認為將引爆「新舊屋廝殺」，而景文科技大學財務金融系副教授章定煊接受專訪表示，今年將是「老屋賣地、新屋賣房」，且建商惡性倒閉越來越多的一年，甚至會一路延燒至明年，所..

2月19日 17:57

//cdn2.ettoday.net/images/3906

10億桃園廠房標售　商仲：物流業者有興趣

近來商用不動產交易興盛，業界紛傳台商回流引設廠趨勢，第一太平戴維斯表示，中美貿易戰興起帶動台商回流設廠趨勢，直接引發工業廠房的需求，去年開始工業廠房交易大幅轉熱。此次該行受委託標案為桃園平鎮工業區工業..

2月19日 16:24

//cdn2.ettoday.net/images/3805

中和5億建商烙跑建案遭法拍　一拍停拍、地主也受害？

遭建商惡意倒閉的中和區「嘉泉名璽」建案，原定今（19）日進行一拍，但根據法院公告，由於債務人提出異議，所以全案暫時停止拍賣。寬頻房訊發言人徐華辰表示，根據裁判書內容，研判應是地主為保全自身所提出異議，..

2月19日 13:01

//cdn2.ettoday.net/images/3824

大同股東爆氣的土城標售案　2月26日標售

大同（2371）子公司尚志資產2月26日將公開標售土城區6,080坪土地，雖然1月10日大同公司受市場派股東指控「每周一賣」干擾，但負責標售的仲量聯行認為，此次標售土地區位良好，全程也依法辦理，且土城..

2月19日 11:49

//cdn2.ettoday.net/images/3904

影／全台1萬2,481間空租店面　大安區618間最多

全台老店熄燈潮引爆！近期台北高租金壓垮知名店面新聞不斷，台北永福樓、東區SWATCH、金礦咖啡、金石堂城中店等，不少付租能力不差的老店都不敵高租金壓力紛紛收攤，許多知名商圈店面也陸續貼上招租字樣。屋比..

2月19日 11:09

//cdn2.ettoday.net/images/3832

「京華城」3／29第2次開標　容積半買半相送

台北市京華城商場去年12月12日1拍流標後，預定3月29日將再次公開招標。負責招標的商仲業者戴德梁行表示，此次調整為「全區標售」、「容積半買半相送」、「調整標售底價」三大項目。

2月18日 18:58

相關新聞

民調落後韓國瑜　柯文哲：很正常

傳日商瞄準大巨蛋　柯P：生意怎麼談你家的事

否認6月解決大巨蛋　柯P：一邊罵一邊解決

達麗金豬年推案　總銷150億元

柯P「解蛋」拚總統？議員籲「勿對不起市民」

讀者迴響

熱門新聞

投資客「佔領」　日人批台灣房價..

桃園首座社宅　明開放申請

全最貴停車場　市值暴跌58億

房市兩把刀　新舊屋廝殺戰、惡性..

買房變屋奴　但能租屋一輩子嗎？

台中最綠意豪宅　跌破行情的真相

章定煊：雙北恐引發棄屋潮

轉手秒賠1445萬！內湖新富街..

環狀線年底通車　板橋無感　中和..

最新新聞更多

全最貴停車場　市值暴跌58億

桃園首座社宅　明開放申請

包租婆驚：回家要細看住火險保單

投資客「佔領」　日人批台灣房價..

轉手秒賠1445萬！內湖新富街..

娃娃機月賺500！達人曝西門町..

高雄「一戶6千萬」豪宅已售12..

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

蓋房也造鎮　新天堂樂園創50萬..

律師募資1.8千萬　開包租代管..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366