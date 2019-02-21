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「最貴停車場」3拍喊卡　業者出招再拖1個月？

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▲▼最貴停車場。（圖／擷取自google map）

▲被戲稱為「最貴停車場」的信義區D3街廓3拍停拍。（圖／擷取自google map）

記者陳韋帆／台北報導

有全台「最貴停車場」之稱的信義區D3街廓法拍案，原訂今（21）日執行法拍第3拍，但昨日卻臨時喊卡。根據司法院公告，以「未合法送達」為由暫停拍賣，業者推測為「富創建設」出招，希望藉由此種方式阻斷法拍，但這樣的方式最多只能再拖延1個月。

「全台最貴停車場」緊鄰台北101、信義區商圈地段，目前給業者經營停車場，月租金45萬元，被外界戲稱「全國最貴停車場」，去年3月進行二拍底價從160億元，一度變成128億元，本周五將進入第三拍，外傳準備接手的神秘買家是龍巖集團總裁李世聰。

該停車場日前被捲入前幸福人壽老董鄧文聰百億掏空案後，日前遭債權新光銀行聲請法拍，目前暫時作為停車場使用，月租金只有45萬元，是信義計畫區少有的超大完整街廓，具備完善都市規劃設計商業發展區，而且最大特色是針對都市人購物及休閒需求所設計，具稀有性。

根據法拍紀錄顯示，該地共1,552坪三拍底價為102億元，和一拍底價160億元相差了將近58億元。外傳三拍會出手搶標的神秘買家是李世聰，也就是前陣子與前寒舍集團董事長賴英里出遊鬧花邊新聞的話題人物，目前已向銀行談妥融資，加上手頭有資金，已經做好搶標的準備。

一度被戲稱「全台最貴停車場」，去年二拍流標後，本周五將進入第三拍，總底價暴跌58億元，只剩下102億元；而日前外傳龍巖集團總裁李世聰，將出手拍下，龍巖回應「不清楚」帶過，原定今日法拍見真曉，卻出現停拍公告。

「未合法送達」所指含意是？寬頻房訊發言人徐華辰分析，遭法拍不動產具有通知法拍資產所有或權利人的義務，若無人收件，則無法進行法拍。而根據司法院公告，所有權人、權利人分別為富創建設與新光銀行。

據推測，按照銀行習慣，新光銀行應急於回收資金，所以出此招的極有可能是「富創建設」。徐華辰指出，若業者真以「未合法送達」方式拖延法拍，期限最高就是1個月，且只要法院透過報紙公告，就可破解此招，所以業者要將此事扭轉可能性極低。

關鍵字：最貴停車場法拍D3富創建設新光銀行龍巌寬頻徐華辰

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