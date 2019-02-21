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首購新北三大重劃區口袋夠深？　專家告訴你優缺點！

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▲▼捷運環狀線十四張機廠,十四張站,機車廠,環狀線,新店溪,央北重劃區。（圖／記者湯興漢攝）

▲首購族選擇重劃區時除了 掂量口袋夠不夠深外，還有其他優缺點需要注意。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市目前有「板橋江翠」、「新店央北」、「三重仁愛」、「土城暫緩」、「中和左岸」等幾大重劃區，重劃區對於許多首購族而言，是相對市區容易入手的新屋，但要怎麼挑選就常常困擾著首購族。遠雄房地產行銷管理處總監劉炳忠針對年節期間，較熱絡的「板橋江翠」、「新店央北」以及「中和左岸」重劃區分析優缺點供首購族參考。

首購族第一步必須考量的，就是口袋夠不夠深，所以將自備款設定為200～300萬不等，也就是粗估能購買總價約千萬上下的房子；以下三個重劃區兼具有捷運優勢，但區位、價位選擇就大不相同。

「板橋江翠」具有銜接舊市區、捷運等優勢，且板橋畢竟為新北市中心，以投資角度而言，潛力相當大；目前基本起跳約40萬左右，但區位近殯儀館，若要選擇較好的區位，房價又拉升至45萬～50萬以上，對於首購族而言需仔細思考口袋是否夠深，若選擇近殯儀館區域，也須思考是否能接受生活習慣改變。

「新店央北」有銜接舊市區、學區優點，環狀線十四張捷運站即將到位，是這一兩年建商紛紛急於插旗的一級戰區，以環境、交通等考量，是三個重劃區最具優勢區域；但房價基期較高，基本起跳已到5字頭，能購買的坪數相對較小，扣除車位、公設後，使用空間相對較小，若買較大的房型，對於首購族而言入手需考量口袋夠不夠深，否則十分容易造成壓力。

「中和左岸」過去是遠雄造鎮區域的小型重劃區，早期人潮確實較於稀疏，但在建案陸續完成與商業機能進駐，加上後期有其他冠德等建設陸續進入後，已逐漸甦醒；對於首購而言，可選擇當地小坪數規劃房價，目前單價約48萬起跳，未來環狀線「中原站」到位後，步行約6分鐘就可到達，也有相對優勢。

從預算考量「板橋江翠」比較好入手，單總價最低，最適合第一次購屋，但要注意房屋空間大小是否會影響居住品質；從生活機能與交通便利性「新店央北」佔有優勢，無需經過新店溪只要快速道路就到台北市敦南或信義商圈；從居住客層而言其「中和左岸」早期多為60～145坪大坪數產品，鄰居相對單純，適合想長期持有並重視景觀環境自住客戶；建議購屋客戶可多參觀比較，選擇自己需要的完美的家。

關鍵字：重劃區新店央北中和左岸板橋江翠殯儀館遠雄劉炳忠首購購屋買屋投資房產

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