首購新北三大重劃區口袋夠深？　專家告訴你優缺點！

▲首購族選擇重劃區時除了 掂量口袋夠不夠深外，還有其他優缺點需要注意。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳韋帆／新北報導

新北市目前有「板橋江翠」、「新店央北」、「三重仁愛」、「土城暫緩」、「中和左岸」等幾大重劃區，重劃區對於許多首購族而言，是相對市區容易入手的新屋，但要怎麼挑選就常常困擾著首購族。遠雄房地產行銷管理處總監劉炳忠針對年節期間，較熱絡的「板橋江翠」、「新店央北」以及「中和左岸」重劃區分析優缺點供首購族參考。

首購族第一步必須考量的，就是口袋夠不夠深，所以將自備款設定為200～300萬不等，也就是粗估能購買總價約千萬上下的房子；以下三個重劃區兼具有捷運優勢，但區位、價位選擇就大不相同。

「板橋江翠」具有銜接舊市區、捷運等優勢，且板橋畢竟為新北市中心，以投資角度而言，潛力相當大；目前基本起跳約40萬左右，但區位近殯儀館，若要選擇較好的區位，房價又拉升至45萬～50萬以上，對於首購族而言需仔細思考口袋是否夠深，若選擇近殯儀館區域，也須思考是否能接受生活習慣改變。

「新店央北」有銜接舊市區、學區優點，環狀線十四張捷運站即將到位，是這一兩年建商紛紛急於插旗的一級戰區，以環境、交通等考量，是三個重劃區最具優勢區域；但房價基期較高，基本起跳已到5字頭，能購買的坪數相對較小，扣除車位、公設後，使用空間相對較小，若買較大的房型，對於首購族而言入手需考量口袋夠不夠深，否則十分容易造成壓力。

「中和左岸」過去是遠雄造鎮區域的小型重劃區，早期人潮確實較於稀疏，但在建案陸續完成與商業機能進駐，加上後期有其他冠德等建設陸續進入後，已逐漸甦醒；對於首購而言，可選擇當地小坪數規劃房價，目前單價約48萬起跳，未來環狀線「中原站」到位後，步行約6分鐘就可到達，也有相對優勢。

從預算考量「板橋江翠」比較好入手，單總價最低，最適合第一次購屋，但要注意房屋空間大小是否會影響居住品質；從生活機能與交通便利性「新店央北」佔有優勢，無需經過新店溪只要快速道路就到台北市敦南或信義商圈；從居住客層而言其「中和左岸」早期多為60～145坪大坪數產品，鄰居相對單純，適合想長期持有並重視景觀環境自住客戶；建議購屋客戶可多參觀比較，選擇自己需要的完美的家。