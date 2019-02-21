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楊梅造鎮案「鴻築里昂」　1字頭房價吸睛

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▲「鴻築里昂」外觀照。（圖／ETtoday資料照）

▲「鴻築里昂」外觀照。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／桃園報導

桃園市政府積極建設楊梅地區進行都市再造，公共建設總投資金額超過100億，近年完成了市鎮的更新與再生，特別是在大金山地區也完成了2萬坪的造鎮計畫，已有2000多戶的住戶進駐，形成自有商圈；楊梅市中市土地稀有，由鴻築建設機構推出「鴻築里昂」，由於總價及坪數相對平易近人，吸引許多首購族搶進購買。

「鴻築里昂」於處楊梅新造鎮的精華地段，基地方正、坐北朝南，且建物臨路退縮公設完整，是區域內最後一塊4臨路基地，面積達1572坪。 全案規劃26至44坪，包括2房26至28坪、2＋1房31.99坪，3房37至38坪、3＋1房44.65坪，共計266戶。每坪單價約16至17萬，含車位總價帶在500至700萬間，一戶一車位，車位價格每個115至130萬間，預計2020年第三季交屋。

「鴻築里昂」 交通訴求3分鐘上楊梅交流道、5分鐘可達五楊高架；2分鐘可到市場用地，3分鐘走進大公園，5分鐘達銀行、國道客運、6分鐘逛夜市。地段位文教區，面對楊明國小，享有學區宅優勢；

「鴻築里昂」現場銷售人員分析，楊梅地區火車站前的大成路商圈為舊市區，要買新式住宅與享受重劃區方整街廓，以及楊明國中國小文教氣質的學區宅生活，「多數在地客首購跟換屋族，都鎖定寶佳機構在楊明國小旁推出的微型造鎮，目前區內已有2,000戶家庭入住，形成自有商圈。」「鴻築里昂」跟「鴻築新米蘭」的區域客群占約七八成，兩三成外地客來自新北的跨區置產，1字頭相對低檔的行情和交通便捷是最大誘因。

關鍵字：房產鴻築里昂1字頭房價購屋學區宅

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