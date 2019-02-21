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建案賣3萬戶還有3.5萬戶　住展：越賣越多！

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▲▼房市,新莊,副都心,建案。（圖／記者陳韋帆攝）

▲銷售3萬戶還有3.5萬戶，北台灣建案怎麼賣也賣不完。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

住展雜誌統計，北台灣於去（2018）年度開賣的新成屋、預售屋建案，年度平均銷售率約為45.77％，較2017年成長將近8個百分點，已連續三年正成長。住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年新建案銷售表現優於預期，銷售率已逐漸逼近五成，距多頭水準不遠，但因去年市場供給量過高，以致於出現「房子賣得多、剩得更多」的奇特景象。

去年新房屋成交量　暴衝至約3萬戶

據住展雜誌統計，北台灣2018年度開賣的新建案規劃戶數達92,934戶，扣掉地主戶、建商保留戶、股東關係戶等分回戶後，釋出市場的可售戶數為63,845戶，總計售出29,224戶，剩餘戶數為34,621戶，銷售率約45.77％。

何世昌分析，從銷售率走勢來看，近年房市的谷底應該落在2016年，膽敢在2016年空頭氣焰最盛時買房的民眾堪稱神算，當時讓利建案最多、議價空間也最大。2016年後，隨著銷售率與房市景氣緩步往上爬升，讓利風氣越來越淡，買方撿便宜的機會變少了。假如未來年度銷售率回升至五成以上，意味著房市很可能要告別空頭市場。

電子業好光景　竹市房子好好賣

北台灣各縣市新建案銷售率，以新竹市表現最為突出，年度銷售率高達約59％，與多頭時期無異，也是北台灣銷售率唯一突破五成的縣市。

新竹市去年買方出手意願高昂，應與電子科技業景氣欣欣向榮有關。而在各行政區中，以東區銷售率最佳，高達約68％，其次為香山區約64％；東區2字頭、香山1字頭的相對低單價，獲得新竹買方青睞。雖然新竹市銷售率出色，但買方接受度最高的價位在30萬／坪以下，若是成交價超過30萬／坪的建案，買方接受度偏低，因此高價案較多的北區，銷售率反而最差，平均不到五成。

跳了一個字頭　北市銷售率勁揚　

在大台北的部份，台北市去年新建案可售戶數為6,033戶，售出2,782戶，銷售率約46％。新北市可售戶數為23,479戶，售出10,870戶，銷售率亦約為46％。雙北市銷售率差距不大，但以台北市成長力道較強勁，銷售率由2017年的33％躍升至46％。

台北市以萬華、中正、大同、松山、士林與南港表現較出色，銷售率均逾五成，而大安、內湖則以三成多敬陪末座。

新北市的土城、三峽、蘆洲與泰山等區較優異，銷售率均攀至六成以上，反觀淡水、八里、三芝與瑞芳等位置較偏的行政區，銷售率均不到三成，表現相對遜色。

北台灣銷售率最低者為基隆市，銷售率僅約33％，更是北台灣唯一一個銷售率負成長的縣市。不過，因基隆去年供給量極小，賣壓也不大，房價並未因銷售率走低而下挫。

數據弔詭　房市前景仍難辨

雖然年度銷售率報佳音，但若從不同角度看數據，卻會發現市況的好壞並非那麼絕對，在判讀上的歧異仍大。

何世昌進一步指出，如果從成交戶數來看，2018年新建案共計售出29,224戶，比2017年同期售出17,355戶，增加了11,869戶，年增幅高達68％，遠比銷售率數據更漂亮代表去年買氣揚升的力道比想像中更強勁。但若看未售出的剩餘戶數，則2017年剩餘戶數為28,465戶，但2018年剩餘戶數卻增加至34,621戶，意味著賣壓不減反增。如此詭異的狀況，或許透露著房市景氣仍不夠明朗，未來是多是空，依然有一番激戰。

關鍵字：建案北台灣住展何世昌房市預售首購新建案新屋成屋賣壓餘屋

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