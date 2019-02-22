房東被百貨、電商雙夾擊　網路時代的店面革命

▲徐佳馨認為，商圈經營需要亮點、與時並進，才能帶進錢潮與人潮。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

近日媒體針對東區「店面高房租」爭相報導，住商不動產企研室經理徐佳馨發表了一篇文章，內容關於她的房東朋友小黃，因為對於店面慘賠、拋售等訊息不斷出現在電視上，連電視都不看了。

徐佳馨說，最近，繼承家業當房東小黃，都不看電視了。小黃同時抱怨，「一直報、一直報，沒衰都被唱衰了」。

小黃從未坐地起價，與房客相處之道，只要好相處、做得下去就繼續租，但看著新聞不斷罵房東貪婪，使她非常不舒服。

徐佳馨說，自從娃娃機搶市、東區倒店潮開始，或許是點閱率使然，紛紛報導店面慘賠、拋售等訊息，甚至加碼請業界人士尋找鬼城或下一個鬼城，彷彿台灣店面市場即將崩盤。

店面真的有那麼壞？徐佳馨說，即使賠售或降價，真的成交才有行情，若壞到極點，就是乏人問津，只能說沒有這麼壞，但也沒有父執輩時代景氣好時那麼好而已。

外界盛傳「電商興起」影響實體通路，但反觀2018年百貨業績成長，就會發現電商興起，但能在IG、臉書炫耀打卡的百貨、各大商場，卻匯聚名店、行銷等資源，善用議題操作與管理，搶攻消費者市場。

徐佳馨認為，消費習慣的轉變，「為了讓每一次的經驗美好」，反而成為關鍵字，消費者在食衣住行不免上網搜尋，避免踩到地雷店，商圈倘若沒有亮點，單行銷就被百貨與商場打得落花流水，遑論復甦。

另外，消費趨勢走向「比較」，零售通路發展願來越多元化且轉移快速，相對必須承擔店租、人事成本的實體店面，就會被取代，只要商圈沒有創造新話題，就會蕭條。

蕭條後就會急速崩壞，當店面不再能帶來穩定的現金流，就失去它原本的價值，擁有店面不管該留或是該捨，屋主們確實到了該思考未來的時候。

街邊店房東想讓金雞母不掉漆，但面對百貨商場集團以及無時空限制的電商，遭兩大對手夾擊，傳統小商家難以抗衡，若時間拖久了，恐怕也只是自掘墳墓而已。

過去店面談的是Location，如今除了位置之外，也需要好的房客，創造店面價值讓區位與店面相得益彰，否則昂貴店租代表的「人潮、錢潮」進不來，商圈也僅剩下空店面，就不值相對租金。

還有求生之道？徐佳馨說，參考歷久不衰的永康商圈、絕地逢生的西門町，以及古蹟再造的大稻埕，都是靠著商圈打造不同的風情與亮點，創造出一個個商圈傳奇；但這條路肯定不容易，名聲打出來後，還需要與時並進才能長久，相對過去安穩當房東收租，已經不再那麼輕鬆，但也好過坐以待斃。

至於，有些人在網路社群上，請求縣市長出手相救，徐佳馨說，在通路革命下若不自救，只會招來看笑話跟看熱鬧的人罷了！